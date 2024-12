Sanremo: prossima al via una serie di interventi straordinari per la manutenzione di infrastrutture sportive, culturali e ambientali

Il Comune di Sanremo ha deciso di avviare una serie di interventi di manutenzione per alcune infrastrutture della città: si tratta di operazioni ad ampio raggio, su strutture che nel corso degli ultimi tempi hanno mostrato alcune criticità. Nello specifico, le aree interessate saranno la pista di atletica di Pian di Poma, il Palafiori e la diga foranea. Per eseguire tutti gli interventi sarà stanziata una spesa complessiva di circa 130 mila euro.

Il lavoro principale sarà quello che verrà effettuato in corso Garibaldi, con il quale si andrà a ovviare alle infiltrazioni della terrazza da ballo Melograno e nel tunnel degli uffici ASL, dovute alle piogge autunnali. I lavori, affidati all'impresa Glorio Costruzioni S.r.l. di San Bartolomeo al Mare, prevedono il rifacimento dell’estradosso delle strutture danneggiate, così da poter nuovamente garantire la sicurezza e la piena operatività degli spazi.

L'amministrazione ha poi deciso di stanziare un importo di 42.212 euro per un intervento in Pian di Poma, al fine di risolvere alcune problematiche strutturali riscontrate nel corso dell'ultimo sopralluogo, effettuato il mese scorso.

Nello specifico verranno fatti degli interventi per sistemare un rigonfiamento della pavimentazione della pista di atletica, causato da una perdita nelle tubazioni sotterranee, e per ripristinare le linee elettriche di alimentazione delle pompe fognarie. Il progetto, alla ditta Liviani SRL, con sede ad Arma di Taggia, prevede la rimozione della pavimentazione sportiva, la riparazione delle tubazioni danneggiate e il ripristino del sistema elettrico necessario al funzionamento delle pompe fognarie.

Ultimo, ma non per questo meno importante intervento, è il ripristino di una porzione del camminamento della diga foranea situata presso il Porto Vecchio. Il lavoro, necessario a causa di infiltrazioni d’acqua e danni strutturali, è stato assegnato alla ditta Eco Zetto per un importo complessivo di 34.721,20 euro.

La necessità del ripristino è stata segnalata lo scorso ottobre dal ristorante "La Lanterna", che lamentava appunto infiltrazioni d'acqua causate dalla compromissione dell’impermeabilizzazione. Le verifiche tecniche hanno confermato la gravità del problema, richiedendo un intervento tempestivo per garantire la sicurezza e la funzionalità della struttura.