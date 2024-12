Sanremo: il Sindaco Mager ha fatto la sua scelta, sarà Fulvio Asconio il Comandante della Municipale

Il Sindaco Alessandro Mager ha fatto la sua scelta e sarà Fulvio Asconio il futuro comandante della Polizia Municipale. Vice di Claudio Frattarola per tanti anni, Asconio ha assunto il comando quando l’ex dirigente del settore è andato in pensione.

Poco dopo il comune ha indetto la selezione per l’assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato. Ovviamente l’assunzione era subordinata al rispetto dei vincoli in materia di assunzioni di personale cui sono sottoposti gli enti locali secondo le disposizioni normative.

Lo stipendio per il Comandante è di circa 39mila euro annui, con il versamento dei contributi per 25mila circa, per complessivi 64.729 euro. Fulvio Asconio avrà come vice Erica Biondi Zoccai, anche lei vice di Claudio Frattarola per tanti anni.

Rimane solo da capire se verrà scelto un secondo vice Comandante per il prosieguo della direzione della Polizia Locale matuziana, che ora attende la sua nuova sede in piazza Eroi Sanremesi.