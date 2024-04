Elezioni comunali, Davide Gibelli presenta la sua squadra: "Sempre più Camporosso" (Foto e video)

"Ho sempre creduto che il principale requisito per amministrare bene una città sia avere una squadra solida, competente e con obiettivi chiari e condivisi. Questo è il principio seguito per creare la squadra civica che, con me, si candiderà alle prossime elezioni comunali di Camporosso. La squadra è pronta, l'abbiamo costruita negli scorsi mesi sulla base di alcune caratteristiche per noi fondamentali e peculiari per garantire una buona amministrazione: onestà, imparzialità, competenza, concretezza, stabilità e autorevolezza" - dice l'attuale primo cittadino di Camporosso e candidato sindaco Davide Gibelli presentando la sua squadra in vista delle prossime elezioni comunali in programma l'8 e il 9 giugno.

I candidati della lista civica “Sempre più Camporosso”, con la quale Gibelli si presenterà per il terzo mandato consecutivo da sindaco, sono stati svelati in serata davanti a una folla riunita nei giardini di piazza D’Armi a Camporosso Mare. "Sono dodici persone, sette donne e cinque uomini. E' stata una scelta voluta per riuscire a garantire la presenza femminile" - fa sapere Gibelli - "Abbiamo cercato delle rappresentanze territoriali e che avessero delle qualità sotto il profilo umano e capacità sotto il punto di vista professionale affinché, individualmente e nel loro insieme, possano amministrare efficacemente la nostra città. Cinque sono new entry mentre gli altri sono conferme dell'amministrazione in carica, ovvero tutta la Giunta comunale attuale si ricandida con la lista 'Sempre più Camporosso'. Abbiamo costruito la squadra intorno a un programma che stiamo completando che si basa su tre punti fondamentali: scuola, sicurezza e rigenerazione urbana".

Al fianco di Gibelli vi saranno cinque new entry: la studentessa di giurisprudenza Chiara Punturiero di 21 anni, la più giovane del gruppo; il 46enne Piero Aimone, operatore del servizio idrico integrato diplomato in ragioneria; la 55enne Rosella Gastaldo, impiegata studio medico con laurea in scienze politiche; il 44enne Gabriele Tumbarello, coordinatore di servizi di cooperativa e la 36enne Cindy Morano, operatrice nel settore del marketing diplomata al liceo scientifico indirizzo linguistico. Gli altri candidati sono conferme di coloro che attualmente ricoprono già le cariche di consiglieri comunali e compongono la Giunta comunale al momento in carica: il 42enne Davide Grimaldi, conducente di autobus; la 32enne Silvia Moio, insegnante e laureanda in scienze della nutrizione umana; il 55enne Francesco Cordì, lavoratore frontaliere con funzioni direttive in struttura turistica; la 48enne Sara Canale, imprenditrice nel settore agrituristico con laurea in biotecnologia mediche e farmaceutiche e attuale assessore all’Ambiente, al Commercio e all’Edilizia Privata; il 54enne Marco Cannataro, geometra e attuale assessore al Patrimonio; la 49enne Cristiana Celi, avvocato e attuale assessore alla Cultura, allo Sport, alle Manifestazione e al Personale e la 64enne Fulvia Raimondo, consulente fiscale e attuale vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, alla Scuola e alle Pari Opportunità. Tra i presenti vi erano anche diversi rappresentanti politici locali del Pd, tra i quali il consigliere regionale Enrico Ioculano.

Domani, il 20 aprile, alle 18 i candidati verranno presentati in piazza Garibaldi.