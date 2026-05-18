Confesercenti, il consigliere comunale di Vallecrosia al Mare Mattia Petrini nominato coordinatore provinciale dei Giovani Imprenditori (Foto)

Il consigliere comunale di Vallecrosia al Mare Mattia Petrini è stato nominato coordinatore provinciale dei Giovani Imprenditori da Confesercenti Imperia.

"Grande soddisfazione per la nomina a coordinatore provinciale dei Giovani Imprenditori di Confesercenti Imperia, incarico conferitomi dal neo eletto presidente provinciale Sergio Scibilia" - dice il consigliere comunale di Vallecrosia al Mare Mattia Petrini - "Per me si tratta di un grande risultato e di una importante attestazione di stima, per la quale desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti al presidente Sergio Scibilia e a tutta Confesercenti Imperia".

"L’obiettivo sarà quello di lavorare con impegno e spirito di collaborazione per rappresentare e sostenere i giovani imprenditori del territorio, favorendo il dialogo, la crescita delle attività locali e nuove opportunità per il tessuto economico della provincia" - sottolinea Petrini - "Do la mia massima disponibilità per lavorare insieme in tutta la provincia di Imperia, ascoltando le esigenze delle imprese e costruendo un percorso concreto di sviluppo, innovazione e partecipazione. La nomina rappresenta un segnale importante di attenzione verso le nuove generazioni imprenditoriali, chiamate oggi a svolgere un ruolo centrale nella crescita economica e sociale del territorio".