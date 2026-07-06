Due fotografi sanremesi protagonisti a Roma: Attilio Carnevale e Loredana Macaluso espongono a Palazzo Velli

Ci sarà anche un po' di Sanremo tra i protagonisti di "VICINANZE", la rassegna d'arte che il 24 e 25 luglio animerà lo storico quartiere di Trastevere, a Roma, nella suggestiva cornice di Palazzo Velli. Tra gli artisti selezionati figurano infatti Attilio Carnevale e Loredana Macaluso, coppia nella vita e nella fotografia, che presenteranno due progetti distinti ma accomunati da una profonda ricerca espressiva.

L'esposizione, promossa da FAG Artivisive in collaborazione con la CravingArt Art Gallery, riunirà artisti provenienti da tutta Italia e offrirà al pubblico un percorso dedicato alla fotografia contemporanea, con ingresso libero e un bookshop tematico.

Macaluso porterà in mostra ÀLGOS, un progetto composto da sette fotografie dedicate al tema del dolore e della fibromialgia. Un lavoro interamente ambientato all'interno di una stanza, che affronta il rapporto tra presenza e assenza attraverso una serie di autoritratti capaci di raccontare la sofferenza con uno sguardo insieme intimo e delicato. Le opere sono stampate in formato 30x45 centimetri su supporto in alluminio, scelta che contribuisce a restituire la dimensione essenziale e rigorosa del progetto.

Carnevale presenterà invece KOMOREBI, un'indagine visiva ispirata alla luce del sole che filtra tra le fronde degli alberi. Il progetto nasce da un percorso interamente analogico: gli scatti sono stati realizzati su pellicola con una fotocamera 6x6 e successivamente stampati a contatto mediante l'antica tecnica della cianotipia. L'installazione comprende dieci opere in formato 15x15 centimetri, incorniciate con strutture in legno realizzate artigianalmente dallo stesso autore.

Per il fotografo sanremese si tratta anche della conferma di un rapporto ormai consolidato con le realtà curatoriali che organizzano la manifestazione. Carnevale è infatti reduce dalla partecipazione a Roma Arte in Nuvola 2025, dove aveva presentato il progetto INOCHI, ottenendo un positivo riscontro da parte del pubblico e della critica. Con "VICINANZE", la collaborazione con FAG Artivisive e CravingArt prosegue, arricchendosi quest'anno anche della presenza di Loredana Macaluso.

Per chi si troverà nella Capitale nei giorni della manifestazione, l'appuntamento rappresenta un'occasione per visitare gratuitamente una mostra che riunisce artisti provenienti da tutta Italia, con un percorso espositivo dedicato alla fotografia e alle arti visive contemporanee.