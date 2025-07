Sanremo, incendio sotto controllo: iniziate le operazioni di bonifica. Mager: "Grazie ai soccorritori" (Foto)

È stato dichiarato sotto controllo l’incendio che nel pomeriggio di oggi ha colpito la pineta sopra la “Villetta”, in località Bragheira, sulle alture di Verezzo. Da circa un’ora sono iniziate le operazioni di bonifica per spegnere eventuali focolai residui e mettere in sicurezza la zona.

Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dalle alte temperature, hanno richiesto un rapido e massiccio intervento da parte di tre squadre dei Vigili del Fuoco con otto operatori e l’elicottero antincendio regionale. Determinante anche il contributo dei volontari della Protezione Civile, che hanno affiancato le forze operative nelle fasi più delicate dell’intervento.

A ringraziare quanti sono intervenuti è il sindaco Alessandro Mager: “Un sentito grazie a tutta la macchina operativa di emergenza, composta da vigili del fuoco e volontari della protezione civile, che nel primo pomeriggio ha lavorato con efficienza e tempestività per domare l’incendio. Grazie al loro intervento, il rogo è stato arginato prima che potesse causare ulteriori e più gravi danni”.

L’occasione è anche un richiamo alla prudenza: sabato 5 luglio è infatti entrata in vigore l’ordinanza regionale che dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Il documento vieta l’accensione di fuochi, l’uso di apparecchi che producono fiamme, scintille o brace, e qualsiasi comportamento a rischio in prossimità di aree verdi. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, conseguenze penali.