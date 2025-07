Sanremo, pineta in fiamme: mobilitazione aerea e a terra per domare l’incendio

Un incendio è divampato oggi pomeriggio nella zona di Bragheira, coinvolgendo una pineta già colpita più volte in passato da roghi. Le fiamme, alimentate dal caldo e dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente, richiedendo un’immediata mobilitazione dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute tre unità dei Vigili del Fuoco, con un totale di otto operatori impegnati a contenere il fronte di fuoco. Vista la complessità dell’intervento e la natura impervia dell’area, è stato attivato anche l’elicottero antincendio, che sta effettuando lanci d’acqua per arginare le fiamme dall’alto.

Le operazioni sono ancora in corso e il rogo è sotto costante monitoraggio da parte delle squadre di terra, che stanno lavorando per evitare che le fiamme si avvicinino alle abitazioni vicine. Non si registrano al momento feriti né evacuazioni, ma la situazione resta sotto stretta osservazione. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Si tratta purtroppo di una zona già tristemente nota per episodi simili negli scorsi anni, un’area boschiva particolarmente fragile e soggetta a incendi, dove il rischio di riaccensione è sempre alto in estate. Le cause del rogo sono ancora da accertare.