Sanremo: riunione di maggioranza sul restyling di porto vecchio, le osservazioni chiedono di tornare al primo progetto

Riunione di maggioranza, questo pomeriggio in Comune a Sanremo, per parlare del progetto di restyling del porto vecchio. Nel corso dell’incontro il Sindaco Alessandro Mager ha esposto la situazione attuale, in base alle osservazioni arrivate.

Secondo quanto trapelato le osservazioni delle diverse associazioni e organizzazioni del territorio, le richieste convergno sul quello che era il primo progetto, quello dell’architetto Calvi. Le principali criticità del nuovo progetto, infatti, riguarderebbero la modifica dell'accesso al centro città, la riduzione della larghezza del canale per le attività sportive e la necessità di garantire gli ormeggi per la pesca. Non ci sarebbero più gli yacht affacciati direttamente sull'accesso al centro della città ed anche l'ampliamento di piazzale Vesco, necessario per il progetto, ridurrebbe la larghezza del canale destinato alle attività sportive.

Dopo l’esposizione di quest’oggi, i diversi gruppi consiliari di maggioranza si esprimeranno per poi decidere cosa proporre in relazione alla pratica. Servirà anche un confronto per arrivare ad una proposta definitiva dell’amministrazione, in modo da arrivare ad un progetto che possa poi far finalmente partire i lavori.