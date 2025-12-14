Turismo, assessore Luca Lombardi: “Nuovo modo di fare turismo, la Liguria protagonista dell’undertourism con borghi, entroterra e isole minori”

"Condivido in toto le parole del ministro Santanchè sia quelle relative alla collaborazione tra le Regioni, e noi con l'accordo col Piemonte siamo in linea, sia quelle relative al nuovo modo di fare turismo. Non bisogna necessariamente combattere l’overtourism ma si deve lavorare sull’undertourism: l’Italia ha ben 8 mila destinazioni da raccontare e da far vivere. E la Liguria non è da meno anzi è protagonista con i suoi borghi, l'entroterra e le isole minori: questo è il futuro del nostro turismo”.

Così l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi a Roma dopo un incontro con il ministro del Turismo Daniela Santanchè avvenuto alla kermesse Atreju di Fratelli d'Italia.