‘Progetto famiglia si fa!’, assessore Scajola: "Fondamentale sostenere chi accoglie"

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato oggi all’incontro informativo dedicato ai temi dell’adozione e dell’accoglienza familiare, organizzato dall’associazione ‘Il Campo delle Fragole’, dalla ‘Casa Famiglia Pollicino’ e dall’associazione di promozione sociale ‘Progetto Famiglia’.

“Sostenere iniziative come questa è fondamentale – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. Parlare di adozione e accoglienza significa riconoscere il valore delle famiglie e delle realtà che ogni giorno si impegnano per offrire amore, stabilità e opportunità a bambini e ragazzi in situazioni di fragilità. La Regione Liguria continuerà a essere vicina a chi opera con dedizione in questo ambito così delicato e importante e a sostenere la famiglia con i nostri bandi del Fondo Sociale Europeo come gli asili nido gratuiti, il bonus centri estivi o quello baby-sitter. Complimenti a Donatella Lasagna, presidente de Il Campo delle Fragole, a Nazzareno Coppola, presidente e fondatore della Casa Famiglia Pollicino e a tutti gli operatori per il loro prezioso lavoro.”

L’evento, dal titolo “Progetto Famiglia si fa!”, ha offerto un’occasione di confronto e sensibilizzazione su un tema complesso e prezioso per l’intera comunità. I contenuti proposti sono stati pensati per fornire strumenti, orientamento e un primo avvicinamento a chi desidera conoscere più da vicino i percorsi dell’accoglienza familiare.

L’incontro ha visto la partecipazione di famiglie, operatori e associazioni impegnate nel percorso dell’accoglienza, offrendo strumenti informativi e testimonianze utili a chi desidera intraprendere questa scelta.