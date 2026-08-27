Sviluppo economico, online su Ligurcapital il nuovo fondo da 10 milioni di euro per start up e imprese liguri

Un’importante iniezione di liquidità destinata a far crescere il tessuto economico del nostro territorio. È online sul sito di Ligurcapital il nuovo fondo regionale, finanziato a valere sulla programmazione Fesr 2021-2027 (azione 1.3.6), dotato di una dotazione finanziaria complessiva pari a 10 milioni di euro.

La misura punta a sostenere concretamente le start up innovative e le micro, piccole e medie imprese che intendono investire sul proprio sviluppo, avviando nuovi progetti e favorendo la creazione di nuova occupazione. L'intervento agirà tramite strumenti di equity e semi-equity per accompagnare i piani aziendali con importi compresi tra 100 mila e 500 mila euro, prevedendo per ciascun intervento la presenza di un coinvestitore privato terzo e indipendente che copra una quota compresa tra il 40% e il 60%.

Sulla novità è intervenuto l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, che ha espresso grande soddisfazione per l'attivazione della misura: "Si tratta di uno strumento molto atteso – ha sottolineato l'assessore –, che rimarrà attivo fino ad esaurimento fondi, con cui Regione Liguria accompagnerà, attraverso la sua partecipata Ligurcapital, la crescita di imprese e start up. E lo farà entrando – ha proseguito Piana – in maniera silente, nel capitale delle attività economiche, con una quota minoritaria che consentirà loro, in un percorso massimo di 5 anni, di avere quella liquidità necessaria per avviare o rafforzare la propria presenza sui mercati".

Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate in modalità telematica tramite il portale 'Bandi On Line' di Ligurcapital a partire dal 22 settembre, con la possibilità di iniziare la compilazione già dal 15 settembre. La procedura di selezione seguirà un criterio valutativo basato rigorosamente sull'ordine cronologico di invio, fino a completa fruizione del budget. A valutare i dossier sarà un Comitato di Investimento indipendente composto da tre esperti del settore venture capital scelti tramite evidenza pubblica. Per illustrare i dettagli dell'avviso è stato organizzato un incontro aperto per giovedì 17 settembre alle ore 10.00 nella sede genovese della Camera di Commercio. "Invito tutti i potenziali interessati – ha concluso l'assessore – a non perdere questa occasione di confronto con i tecnici regionali".