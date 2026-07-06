Vasto incendio al passo della Mezza Luna sopra Triora: in azione Vigili del Fuoco, volontari e mezzi aerei (Foto)

Un vasto incendio boschivo è divampato nel tardo pomeriggio di oggi al passo della Mezza Luna, alle spalle di Triora, in Valle Argentina, destando forte preoccupazione per le dimensioni del rogo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari antincendio boschivo (AIB) e i mezzi aerei, impegnati nel tentativo di contenere l'avanzata delle fiamme e impedire che il fuoco possa estendersi ulteriormente, favorito anche dalle condizioni ambientali.

Al momento non è ancora stato possibile definire con precisione l'estensione del fronte dell'incendio, che viene comunque descritto come molto vasto. Le operazioni di spegnimento sono in pieno svolgimento e proseguiranno fino a quando la situazione non sarà riportata sotto controllo.

Le autorità stanno monitorando costantemente l'evolversi dell'emergenza. Al momento non si segnalano evacuazioni né danni a persone o abitazioni, ma la situazione resta in continua evoluzione e saranno le prossime ore a fornire un quadro più chiaro sull'entità dell'incendio e sulle eventuali conseguenze.

(Foto di Cristian Flammia)