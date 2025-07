Sanremo: lavori in frazione Poggio, piazza della Libertà verso il completamento (Foto)

Per la fine del mese di luglio la maggior parte del lavoro di Piazza della Libertà dovrebbe essere ultimato: la pavimentazione del cantiere è infatti ormai stata per la maggior parte posizionata, tanto che gli stessi operai affermano che, qualora le condizioni meteo non siano ostili e il ritmo del lavoro rimanga stabile, già verso la fine della prossima settimana la posa delle pietre dovrebbe essere portata a termine.

Raggiungendo la futura piazza di Poggio si possono infatti vedere le betoniere attive a impastare il pastone che poi viene utilizzato per fissare le pietre, mentre gli operai continuano a lavorare, anche con il caldo asfissiante di questi giorni: per fronteggiare il sole hanno infatti installato sopra il cantiere un telo con cui potersi riparare e non interrompere le operazioni.

Si tratta di un lavoro con cui, spiega l'assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, si punta a valorizzare il centro della frazione per trasformarla in una vera e propria cartolina del territorio: in funzione di questo per la pavimentazione si è scelto di utilizzare esclusivamente pietra ricavata dalla cava di Verezzo, così da valorizzare il territorio, arricchendo poi l'area con spazi verdi e sistemi di illuminazione come da progetto.

E sempre per valorizzare la storia, sarà realizzata la scultura commemorativa della Milano-Sanremo, seguendo il progetto dell'Accademia delle Belle Arti che ritrae un gruppo di tre ciclisti pronti a scendere a tutta velocità, ricordando le volate storiche che hanno caratterizzato la Classicissima. A questo si aggiungerà la realizzazione di un Qr code attraverso cui poter accedere a una cronistoria della corsa, in maniera simile a quanto accade sulla pista ciclopedonale, solo che stavolta il tutto sarà in formato digitale.

Ai lavori sulla piazza si affiancano poi quelli intorno, a partire dalla restaurazione (praticamente ultimata) della scalinata della Conchiglia, un punto turistico di importante attrattiva, trattandosi di una tappa della Via della Costa, tratto del Cammino di Santiago, e che spesso diventa punto di sosta per i pellegrini dove scattare fotografie.

In attesa di tutto ciò rimane però in primo luogo la conclusione della piazza con la pavimentazione e la ringhiera a delimitare: un lavoro atteso quasi per due anni e che finalmente pare stia giungendo all'epilogo sperato, con anche la soddisfazione dei residenti.