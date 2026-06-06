Fratelli d’Italia gremisce l’Ariston Roof: a Sanremo il libro di Fabrizio Tatarella sulla destra di governo (Foto e Video)

Una sala partecipata e una significativa presenza di aderenti, dirigenti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia hanno caratterizzato oggi all’Ariston Roof 3 di Sanremo la presentazione del libro “La Destra di Governo. Da Pinuccio Tatarella a Giorgia Meloni”, organizzata da Fratelli d’Italia Provincia di Imperia in collaborazione con la Fondazione Tatarella. L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione sull’evoluzione della destra italiana negli ultimi decenni, richiamando un pubblico numeroso e attento. All’incontro hanno preso parte l’autore del volume, Fabrizio Tatarella, il senatore Gianni Berrino, l’avvocato Fabrizio Cravero, l’assessore regionale Luca Lombardi, l’assessore del Comune di Ventimiglia Tiziana Faedda e il dirigente regionale di Fratelli d’Italia Paolo Strescino.

Nel corso dell’incontro, Fabrizio Tatarella ha illustrato i contenuti del libro soffermandosi sul percorso che ha portato la destra italiana all’attuale esperienza di governo: "Questo libro parla di come si è arrivati alla destra di governo e alla destra del futuro. Il futuro non è altro che il presente di Giorgia Meloni. Si racconta come si è arrivati a Giorgia Meloni, che considero l’ultima e migliore figlia della tradizione della destra politica italiana. La svolta di Fiuggi del 1995 ha rappresentato un momento storico, un prima e un dopo per la destra italiana, rendendo possibile ciò che fino a pochi anni prima appariva impensabile: vedere esponenti di quella tradizione guidare le principali istituzioni del Paese", ha affermato Tatarella. Ripercorrendo le trasformazioni della destra dal dopoguerra ad oggi, l’autore ha aggiunto: "La destra è cambiata molto e ha fatto i conti con la storia. Oggi Giorgia Meloni è un leader che gode di una credibilità internazionale riconosciuta. La svolta di Fiuggi e la nascita di Alleanza Nazionale hanno segnato il passaggio verso una destra democratica, moderna ed europea di governo". Sul tema del nazionalismo e dei timori legati a possibili ritorni a stagioni politiche estreme, Tatarella ha sottolineato: "Non credo esista alcuna possibilità di ritorno a quelle situazioni. Dopo la svolta di Fiuggi e la nascita di Alleanza Nazionale, di cui Fratelli d’Italia rappresenta la continuazione ideale, esiste una destra democratica, moderna, europea e di governo".

A portare il proprio contributo al dibattito è stato anche il senatore Gianni Berrino, che ha ripercorso il cammino politico della destra italiana negli ultimi trent’anni: "Parliamo del passato, del presente e del futuro. Sono stati trent’anni nei quali la destra si è evoluta. Abbiamo vissuto anni di governo con Alleanza Nazionale, anni di opposizione con Fratelli d’Italia e infine la grande conquista del primo presidente del Consiglio donna espressione della destra italiana. È una destra che si è evoluta nei ruoli, mantenendo però saldi i principi che l’hanno sempre guidata", ha dichiarato il parlamentare. Berrino ha inoltre ricordato un episodio legato alla presenza di Giorgio Almirante a Sanremo negli anni Ottanta: "Ricordo che Almirante, all’indomani dell’uccisione di un ragazzo di destra durante gli scontri politici di quegli anni, ribadì che la cosa più importante era la calma e la democrazia. Questo dimostra che la destra si è evoluta, ma che alcuni principi fondamentali erano già presenti nel dopoguerra".

L’incontro si è concluso tra gli applausi dei presenti, confermando l’interesse del pubblico per un tema che continua ad animare il dibattito politico nazionale e locale.