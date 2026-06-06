Sanremo al vertice del Comitato di cooperazione frontaliera: presentato lo stato dei lavori per il nuovo GECT

Il Comune di Sanremo ha preso parte alla terza riunione del Comitato di cooperazione frontaliera prevista dal Trattato del Quirinale, svoltasi al Forte di Bard, in Valle d’Aosta. A rappresentare la città sono stati l’assessore Enza Dedali e la dirigente comunale Linda Peruggi, in un appuntamento che ha riunito ministri, rappresentanti istituzionali e amministrazioni delle regioni di confine tra Italia e Francia.

L’incontro, di rilievo internazionale, si è svolto alla presenza del Ministro degli Affari Esteri italiano Antonio Tajani, del Ministro francese per l’Europa Jean‑Noël Barrot e delle delegazioni territoriali coinvolte nei processi di cooperazione transfrontaliera. Un contesto nel quale Sanremo ha assunto un ruolo centrale: il Comune è infatti capofila della delegazione italiana impegnata nella costituzione del nuovo GECT – Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale delle Alpi e della Riviera.

Durante il vertice, Dedali e Peruggi hanno illustrato lo stato di avanzamento del percorso amministrativo e tecnico che porterà alla nascita del nuovo organismo, destinato a diventare lo strumento giuridico attraverso cui sviluppare progetti comuni, partecipare ai bandi europei e rafforzare la governance condivisa tra i territori italiani e francesi.

«Il GECT – ha spiegato l’assessore Dedali – sarà il soggetto che ci consentirà non solo di accedere ai finanziamenti europei, ma soprattutto di costruire progetti che nascono dalle reali esigenze del territorio. È un cambio di approccio: non saranno più i territori ad adattarsi ai progetti, ma saranno i progetti a modellarsi sulle peculiarità e sulle vocazioni locali». Dedali ha inoltre ringraziato gli uffici comunali e il CARF, l’ente che riunisce i Comuni della Riviera francese, per il lavoro congiunto che ha portato alla definizione dello Statuto e della Convenzione del nuovo GECT.

La riunione del Comitato ha confermato la volontà condivisa di rafforzare il dialogo transfrontaliero, con l’obiettivo di migliorare la cooperazione su temi strategici come mobilità, sviluppo economico, tutela ambientale e servizi alle comunità. La creazione del GECT delle Alpi e della Riviera rappresenta un tassello fondamentale in questa direzione, ponendo le basi per una governance integrata tra aree alpine e marittime che condividono sfide e opportunità.

Per Sanremo, la partecipazione al vertice di Bard segna un passaggio significativo nel percorso di consolidamento delle relazioni con i territori francesi confinanti e nella costruzione di una piattaforma stabile di collaborazione internazionale. Un lavoro che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, porterà benefici concreti alle comunità locali attraverso progettualità mirate e nuove risorse.