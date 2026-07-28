Servizio di igiene ambientale a Ventimiglia insoddisfacente, cittadini indignati mandano una lettera in Comune: "Siete complici di ruberie"

Cittadini indignati per il servizio di igiene ambientale a Ventimiglia scrivono e mandano una lettera al sindaco Flavio Di Muro, al presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari e ai capigruppo consiliari.

Nel testo della lettera, firmata dal “Comitato cittadini indignati” e protocollata in Comune nella giornata odierna, vengono segnalati i disservizi e le problematiche riscontrate in città e nelle frazioni, come cassonetti sporchi e puzzolenti, pochi e improvvisati lavaggi di strade e marciapiedi e isole ecologiche non funzionanti, per cui chiedono interventi immediati ma vengono poste anche insinuazioni e forti accuse nei confronti del primo cittadino, della Giunta, del presidente del consiglio comunale e dei consiglieri comunali su possibili "favoritismi, mancette e ruberie a danno dei cittadini onesti" relativi alla gestione del servizio di igiene urbana. Gli autori della lettera, non identificabili, invitano, infine, i destinatari a "vergognarsi" per le loro azioni e avvisano che se non verranno presi provvedimenti a riguardo seguiranno altre segnalazioni su ulteriori presunti episodi di "favoritismi".

"Approfondirò con il mio legale", commenta a riguardo il sindaco Flavio Di Muro. "Sono falsità", dichiara il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari - "Sono solo informati male".