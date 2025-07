Taggia, oltre 1,6 milioni per la Pastonchi: ok al progetto di fattibilità per l’efficientamento energetico

La Giunta comunale di Taggia ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di efficientamento energetico della scuola Pastonchi, situata nel centro abitato di Arma. Un intervento strategico da 1.641.493 euro, che punta a trasformare l’edificio in una struttura moderna e sostenibile, aggiornandone al tempo stesso gli standard sismici, impiantistici ed energetici. L’intervento si inserisce in un più ampio processo di riqualificazione già in corso: sulla scuola sono infatti in fase di esecuzione lavori di adeguamento sismico con interventi sulle pareti verticali, sulle travi e sui pilastri. A questi si aggiungono un isolamento termico a cappotto e un’operazione di impermeabilizzazione della copertura mediante pannelli in poliuretano.

Il progetto approvato – redatto dal geometra Luca D’Aguì e dall’ingegnere Stefania Bianchi – prevede ora il potenziamento dell’efficienza energetica dell’edificio scolastico attraverso opere specifiche: infissi e schermature per 500.000 euro, un nuovo impianto di climatizzazione da 678.630 euro e un impianto fotovoltaico del valore di 200.000 euro. A questi si sommano oneri fiscali (137.863 euro) e spese tecniche e incentivi (125.000 euro), per un totale complessivo di 1.641.493 euro.

Il progetto, già verificato con esito positivo dal Responsabile unico del procedimento, sarà inserito nel piano triennale delle opere pubbliche in caso di riconoscimento del finanziamento da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici). Nessuna variante urbanistica sarà necessaria, né è prevista una procedura espropriativa, poiché i terreni interessati dagli interventi risultano già conformi. L’approvazione della delibera – adottata all’unanimità – rende ora immediatamente esecutivo il provvedimento, consentendo al Comune di inoltrare la richiesta di contributo e di avviare i successivi adempimenti.