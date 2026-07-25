Teatro Comunale di Ventimiglia, il Pd chiede interventi urgenti: interrogazione su degrado della facciata e manutenzione interna

Il Teatro Comunale di Ventimiglia torna al centro del dibattito politico cittadino. I consiglieri del Partito Democratico Vera Nesci e Alessandro Leuzzi hanno infatti depositato un'interrogazione rivolta al Sindaco e all'Assessore competente per chiedere un intervento di manutenzione e decoro dell'edificio, considerato uno dei simboli culturali della città. Al centro della richiesta ci sono le condizioni della facciata esterna, che secondo gli esponenti dem presenta evidenti criticità legate sia al degrado estetico sia alla necessità di interventi conservativi. A corredo dell'iniziativa è stato allegato anche un video che documenta la situazione aggiornata al 24 luglio.

Secondo quanto evidenziato dai consiglieri, la parte esterna del teatro mostra evidenti segni di perdite, con una facciata che appare fatiscente e bisognosa di manutenzione. A questo si aggiungono cumuli di guano e rifiuti che si sono accumulati in corrispondenza di porte, finestre e persino sulle effigi decorative che caratterizzano l'edificio storico. Un quadro che, secondo Nesci e Leuzzi, compromette il decoro di una struttura che rappresenta una delle principali eccellenze architettoniche e culturali della città e che meriterebbe una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale.

L'interrogazione non si limita però agli aspetti esterni. I consiglieri del Partito Democratico chiedono infatti che venga affrontato anche il tema della manutenzione interna del Teatro Comunale, invitando l'amministrazione a predisporre una programmazione precisa degli interventi, con tempi definiti e passaggi amministrativi chiari. "È necessario pianificare gli interventi con tempistiche certe, affinché il teatro possa essere preservato e valorizzato in tutte le sue parti", è in sintesi il contenuto della richiesta avanzata attraverso l'atto ispettivo depositato in Consiglio comunale.

Nella valutazione dei due consiglieri, il periodo più adatto per dare il via ai lavori sarebbe quello estivo. Una scelta che consentirebbe di limitare i disagi e di evitare interferenze con la consueta stagione teatrale, che si svolge prevalentemente nei mesi invernali. L'obiettivo dell'interrogazione è quindi quello di ottenere dall'amministrazione comunale risposte puntuali sulle intenzioni dell'ente e sul cronoprogramma degli interventi necessari, affinché il Teatro Comunale possa tornare a presentarsi nelle migliori condizioni, sia sotto il profilo del decoro sia della funzionalità.