Vallecrosia al Mare saluta il segretario comunale Armanda D’Avanzo (Foto e video)

Il consiglio comunale di Vallecrosia al Mare saluta il segretario comunale Armanda D’Avanzo al termine della seduta svoltasi ieri sera nella sala polivalente.

E' stata colta l'occasione per ringraziarla per il lavoro svolto in cinque anni. "Volevo ringraziarla per la collaborazione, quando c'è stata, con il nostro gruppo consiliare" - dice il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Abbiamo lavorato degli anni insieme. Le auguro una progressione di carriera, come mi hanno detto sarà più avanti. La scelta di lasciare Vallecrosia è finalizzata anche a questa opportunità. Le auguro di lavorare bene come ha fatto con noi fino ad un certo punto, poi qualcosa si è interrotto e non ho capito il perché. Le auguro di tornare ad essere la persona che ho conosciuto. Buona vita".

"Faccio un sincero ringraziamento al segretario comunale" - afferma il sindaco Fabio Perri - "Il giorno dopo alle elezioni dovevo essere 'l'uomo nero', colui che avrebbe mandato via il segretario attuale e, invece, non l'ho fatto, ho riconfermato il segretario. Con me si è comportata in maniera corretta. Ho sempre condiviso gli atti che ha portato avanti il segretario con professionalità e competenza. Le auguro un buon percorso, un buono sviluppo di carriera".