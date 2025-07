Guerriglia stanotte nel carcere di Valle Armea a Sanremo: la denuncia di UilPa e Sappe "Otto agenti feriti al volto con le lamette"

Nuovi gravi disordini, questa notte nel carcere di Valle Armea a Sanremo. Secondo le prime notizie si sarebbero registrati 8 agenti penitenziari feriti gravemente (addirittura presi a colpi di lamette al volto) e, per riportare ordine e sicurezza all’intento del carcere, dalle 21 di ieri sera e fino alle 5 di stamani, gli agenti hanno combattuto per garantire l’ordine e far rientrare alcuni detenuti nelle celle, utilizzando anche scudi e caschi. I tre hanno protestato per le condizioni in cui erano ristretti in cella, ma erano ubriachi per aver bevuto dell’alcool rudimentale ottenuto macerando la frutta in cella.

“Non c’è più tempo – dice Fabio Pagani della UilPa Penitenziari - 260 detenuti su 223 posti disponibili gestiti da 155 operatori del Corpo di Polizia penitenziaria quando ne sarebbero necessari 185 (inoltre occorre sottrarre più di 30 unità assenti da tempo). La situazione è al collasso, con poliziotti stremati, picchiati e addirittura sfregiati. Sembra che la causa dei disordini ancora una volta sia dovuta a tre detenuti, probabilmente in stato di ubriachezza, che si sono rifiutati di rientrare nelle rispettive celle. Si intervenga urgentemente a Sanremo – termina Pagani - prima che sia troppo tardi”.

“Un grave episodio di violenza che testimonia ancora una volta la tensione in atto nel carcere sanremese. La professionalità degli agenti in servizio ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, ma la grave situazione vissuta accende i riflettori su una realtà sempre più preoccupante: il crescente numero di eventi critici all’interno degli istituti penitenziari - evidenzia Vincenzo Tristaino, segretario per la Liguria del Sappe - perchè quanto avvenuto nella notte a Sanremo dimostra quanto alta resti la tensione nelle carceri regionali. Le condizioni lavorative dei poliziotti penitenziari sono da tempo insostenibili, ed è più che mai necessario che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Provveditorato di Torino facciano la loro parte con un corposo scollamento di detenuti di media sicurezza al fine di riportare l'istituto in condizioni almeno dignitose di vivibilità. Ed è ora che la Liguria non dipenda più dal Piemonte ma abbia il suo Provveditorato autonomo e indipendente a Genova, in grado di gestire le criticità liguri”.

“Chi aggredisce un poliziotto, un appartenente alle Forze dell’Ordine, aggredisce lo Stato - denuncia Donato Capece, segretario generale del Sappe - ed ora ci attiveremo presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria affinché le giuste proteste dei colleghi di Sanremo e di tutto la Liguria trovino attenzione e conseguenti provvedimenti. Il dato oggettivo è che anche questa denuncia ci conferma che la tensione che caratterizza le carceri regionali, al di là di ogni buona intenzione, è costante. Servono interventi urgenti e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario intervenendo in primis sul regime custodiale aperto. La Polizia Penitenziaria è veramente stanca di subire quotidianamente gratuite violenze”. “Rivendichiamo la dotazione del taser per la Polizia Penitenziaria”, evidenzia il leader nazionale del SAPPE, ““Si riparta da questi gravi fatti per porre fine all’onda lunga dello smantellamento delle politiche di sicurezza dei penitenziari attuato nel passato! Smembrare la sicurezza interna delle carceri con vigilanza dinamica, regime aperto ed assenza di Polizia Penitenziaria ha infatti favorito inevitabilmente gli eventi critici, che sono costanti e continui. E non è certo l’affettività in carcere a favore dei detenuti la priorità di intervento per il sistema carceri”.

Ora si attendono notizie delle condizioni degli agenti feriti, che ora sono in ospedale mentre i sindacati lanciano un appello al Prefetto, affinchè convochi l’Amministrazione Penitenziaria per emanare provvedimenti di missione o l’invio del Gruppo Operativo Mobile.