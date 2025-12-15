Liguria, perturbazione in arrivo: nel Ponente criticità bassa, piogge e neve fino a fondovalle

Una nuova perturbazione interessa la Liguria a partire da oggi, portando condizioni di instabilità con piogge e fenomeni anche nevosi. Nel corso della serata le precipitazioni, inizialmente deboli e diffuse, raggiungeranno il Ponente, per poi estendersi nella notte e nella giornata di martedì 16 dicembre al resto della regione, con intensificazione fino a valori moderati e coinvolgimento del Levante nel pomeriggio.

Il repentino calo dello zero termico favorirà nevicate deboli fino a fondovalle (400-500 metri) nella mattinata, destinate ad attenuarsi nel pomeriggio con il successivo rialzo delle temperature. Sui versanti padani di Levante, invece, le precipitazioni non assumeranno carattere nevoso, con quota neve stabilizzata attorno ai 2000 metri.

Tra tarda mattinata e pomeriggio non si esclude la formazione di una convergenza sul mare, con rovesci più insistenti e accumuli significativi sulle aree di centro-Levante. Previsti venti di burrasca dai quadranti settentrionali sul centro-Ponente (zone A e B).

Sul Ponente ligure (zona A) la criticità resta bassa, mentre si segnala disagio per freddo nelle zone B e D, complice l’arrivo di aria più fredda dalla Val Padana e l’intensa ventilazione settentrionale.