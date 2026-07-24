Vallecrosia al Mare, l'assestamento generale di bilancio accende il consiglio comunale (Foto)

L'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli articoli 175, comma 8, e 193 del D. LGS. N. 267/2000 accende il consiglio comunale di Vallecrosia al Mare.

"Anche in questo caso abbiamo fatto la commissione con i funzionari a disposizione e anche in questo caso non ci sono state richieste di approfondimento" - dice il sindaco Fabio Perri illustrando la pratica - "Credo che i documenti che sono stati inviati ai consiglieri siano stati letti e approfonditi. Tutto era indicato nei documenti".

"Volevo fare due domande al sindaco visto che ha la delega al Bilancio. Abbiamo saputo che c'è un assestamento di 200mila euro, ci potrebbe dire in quale settore viene usata questa cifra oppure c'è una mancanza di entrate? Quale opera avete intenzione di fare con l'avanzo di bilancio?" - chiede il consigliere comunale di minoranza Patrizia Biancheri.

"L'assestamento di bilancio è una valutazione a metà anno di quello che è stato il bilancio di previsione rispetto all'andamento" - dice il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Quello che emerge a metà esercizio è che il bilancio di previsione è stato approvato ma bisogna vedere se i conti sono in ordine e poi se è sostenibile. Ci sono state delle entrate che sono sovrastimate o sottostimate? Abbiamo saputo dal funzionario che c'è stato un assestamento di circa 500mila euro vuol dire che qualcosa è mancato. Il livello di riscossione dei tributi comunali rispetto alle previsioni sono mantenute però volevo capire visto che sono stati impegnati 30mila euro per l'acquisizione del parcheggio di Vallecrosia alta, 100mila euro per l'arredo urbano, 150mila euro per il rifacimento dei marciapiedi, 150mila euro per il parcheggio che verrà fatto a Vallecrosia alta anche se non è ancora stato fatto nessun accordo scritto con il venditore del terreno. Era già stata valutata la possibilità di finire il marciapiede di via Romana. Mi domando se sono state previste risorse sufficienti per la manutenzione delle strade e del verde pubblico comunale? Il verde pubblico è stato finanziato adeguatamente? Tutta la Romana, lato Somaschi, dal semaforo fino alla discesa è un buco continuo, c'è la possibilità di mettere apposto la via Romana? Quali sono le opere pubbliche previste nel programma annuale e sono state effettivamente partite? Alcune opere sono state finanziate e altre no, come il marciapiede che porta al cimitero verrà fatto? E' stato lasciato il finanziamento di 80mila euro per quel progetto. Manca la volontà di questa amministrazione di completarlo. E' un'arteria molto frequentata".

"Ci sono una serie di aspetti che sono stati portati all'attenzione di questa amministrazione" - risponde il vicesindaco Cristian Quesada - "Avevate lasciato delle risorse per fare il marciapiede dal tennis ma le risorse, nel precedente bilancio, sono state spostate e usate per altri interventi. Noi quest'anno mettiamo 115mila euro sugli asfalti e lo scorso anno ne abbiamo messi 190mila euro. Uno dei tratti su cui abbiamo intenzione di intervenire è il marciapiede della Romana. Nel prossimo bilancio finanzieremo l'intervento. Vorremo cercare di rimediare a tutta una serie di errori del passato. Vogliamo intervenire su tutti i tratti più pericolosi della città. Per il verde pubblico nell'ultimo anno abbiamo investito cifre maggiori rispetto al passato. Abbiamo fatto la pulizia corretta delle palme, abbiamo riempito nove cassoni per poter portare via tutto il verde accumunato. Questa sera percepisco una grande delusione, perché mi sarei aspettato dalla minoranza un emendamento al bilancio di 100mila euro per andare nei confronti dell'abbassamento delle tariffe del parcheggio Goso".

"Noto confusione nei vari interventi. Volevo spiegare che la previsione è stata fatta dal funzionario. Non è il politico che dice che cosa deve succedere, è il funzionario in ogni sua area. Ci siamo trovati a dover approvare un bilancio di previsione basato sull'incasso delle multe con il sistema del T-Red. Abbiamo verificato che il semaforo funziona regolarmente e le entrate si sono ridotte del 90%, quindi, la previsione che è stata fatta dai funzionari non è stata rispettata. Quando abbiamo approvato il bilancio si cerca di tenere una metodologia di prudenza per evitare il dissesto" - sottolinea il sindaco Fabio Perri - "Non è la politica che decide ma il funzionario sulla base di quelle che sono le pratiche in corso e, quindi, fa una stima, una previsione che viene poi messa sul tavolo, viene tutti riallineato, bilancio compreso, e quindi viene fatta una sorta di equilibrio per poter avere il bilancio in pareggio. Non c'è solo l'avanzo di amministrazione ma c'è anche il riallineamento del bilancio. Impegneremo 50mila euro tramite un contributo, mettiamo quota parte per il sistema di videosorveglianza. Avete fatto 600mila euro di riqualificazione della torre saracena ma ci si è dimenticati di 20mila euro per l'illuminazione. Abbiamo messo 50mila euro per fare la manutenzione del giardino e del verde pubblico. Abbiamo dovuto impegnare per i servizi sociali 105mila euro per dei minori che sono arrivati nel nostro comune. Abbiamo preso un contributo importante che in questi locali partirà entro novembre la ristrutturazione per l'efficientamento energetico e abbiamo messo ulteriori 100mila euro per sistemare gli uffici Anagrafe e Servizi sociali. Grazie a un riequilibrio di tutte le voci faremo parcheggi, verde pubblico, pulizia del fiume, marciapiedi e tanti interventi. Credo che questa amministrazione stia veramente cambiando l'immagine e la qualità della città".

"Volevo ringraziare l'assessore Quesada perché è la prima volta in un anno e mezzo che dice che non sbaglio, forse pioverà perché solitamente 'non so niente, non capisco niente e non ho competenze', è strana questa cosa, non riesco a capire" - aggiunge agguerrita Marilena Piardi che ha evidenziato - "Quali sono gli indicatori che utilizza il sindaco quando si dà degli obiettivi per valutare se gli obiettivi che si era prefissato sono stati raggiunti? Volevo sapere in quale settore era andato l'assestamento? Dovendo rimodulare visto che non sono entrati i soldi del T-red e non dimentichiamo la convenzione messa a bilancio che doveva essere fatta con Maria Ausiliatrice di 160mila euro. Per fortuna il funzionario non ne ha messi 360 ma solo la metà, in maniera provvidenziale. Addirittura era lo scomputo di 55 posti auto che dovevano essere fatti con il vecchio progetto ma che cambiando la viabilità non verranno più fatti. 55 parcheggi a righe bianche pertinenziali all'Aurelia dove ora è tutta a pagamento sarebbero venuti a fagiuolo. Dovevano sorgere dove c'era la palestra delle suore di Maria Ausiliatrice e, invece, con questa rimodulazione il privato ha chiesto più spazio per poter far girare i bilici e così i parcheggi previsti non verranno più fatti. Questi soldi entreranno mai? Si è preferito rinunciare a 55 parcheggi liberi sull'Aurelia che ora è tutta a pagamento".

"Dovete spiegare l'operazione che avete fatto con il parcheggio Molinari" - replica il sindaco Fabio Perri - "Credo che ci sia una grande confusione. Sull'operazione di Esselunga di ammonetizzare alcune parti che doveva realizzare, nessuno ha impegnato niente, non possono essere messi a bilancio, ci saranno tutti, non una parte. Esselunga sta predisponendo quello che abbiamo chiesto: di evitare di far passare i bilici in via Angeli Custodi e in via Don Bosco. Abbiamo avuto la lungimiranza, ne faremo 70-80 di parcheggi. Cercheremo di fare tutto anche per modificare la questione del parcheggio 'strisce blu', altrimenti non facciamo il nostro mestiere che è quello di metterci a disposizione della cittadinanza. Gli obiettivi si raggiungono con i risultati. Quello che abbiamo messo in cantiere lo stiamo portando avanti con dignità, correttezza, trasparenza, lealtà e qualità. Quello che abbiamo realizzato ce lo dicono i vicini e i turisti che vengono. Ci dicono che il nostro percorso è un buon percorso sia a livello di investimenti che di cultura. Il nostro assessore della Cultura sta progettando, pianificando e facendo, idem per le manifestazioni. Abbiamo messo a bilancio 100mila euro per le manifestazioni e ne stiamo realizzando per quasi 250 anche con quelli che che condividono e a cui piace il nostro tipo di progetto. Investiamo anche nell'arredo urbano: 100mila euro".

La pratica passa in consiglio comunale anche se la minoranza si astiene.