Floricoltura, a Palazzo Bellevue si riunisce il tavolo con le associazioni: confronto sulle prossime iniziative del settore

Il tavolo della floricoltura è tornato a riunirsi nei giorni scorsi a Palazzo Bellevue, su iniziativa dell'assessorato alla Floricoltura guidato da Ester Moscato. All'incontro hanno preso parte i rappresentanti delle principali associazioni di categoria del comparto, in un momento di confronto dedicato a fare il punto sulle attività svolte dall'amministrazione comunale e a raccogliere suggerimenti in vista delle prossime iniziative. Attorno al tavolo erano presenti Manuela Brea per Confagricoltura, Luca Mangolini e Sergio Voiglietti per ANCEF, Silvio Bregliano per Federfiori, Franco Barbagelata per il Mercato dei Fiori e Alessandro Lanteri per il Distretto Florovivaistico della Liguria. Un confronto che ha confermato la volontà di mantenere aperto un dialogo costante con gli operatori del settore.

Nel corso della riunione sono stati condivisi i risultati del lavoro portato avanti fino a oggi e sono emerse proposte e idee che potranno contribuire alla definizione delle prossime azioni a sostegno della floricoltura, comparto che rappresenta una delle eccellenze del territorio sanremese. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di rafforzare la collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni di categoria, valorizzando il contributo di chi opera quotidianamente nel settore e costruendo un percorso condiviso per affrontare le sfide future.

"Ringrazio tutti i partecipanti per il contributo offerto: la qualità delle proposte emerse conferma quanto sia fondamentale fare squadra per valorizzare un settore chiave del nostro territorio. Nelle prossime settimane potremo comunicare le iniziative in programma", ha dichiarato l'assessore Ester Moscato. Le attività del tavolo della floricoltura riprenderanno subito dopo la pausa estiva, con l'intenzione di dare continuità al percorso di concertazione e collaborazione avviato insieme alle associazioni di categoria e proseguire il confronto sulle progettualità dedicate al comparto.