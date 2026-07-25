Il Sindaco Fabio Perri: "Con Investimenti ed i fatti stiamo cambiando il volto di Vallecrosia al Mare. Un'altra città è già realtà"

Con l'approvazione ieri sera dell'assestamento di bilancio, l'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Fabio Perri ed assessore al bilancio imprime un'ulteriore accelerazione al percorso di trasformazione di Vallecrosia al Mare, destinando centinaia di migliaia di euro a opere pubbliche, sicurezza, verde pubblico, decoro urbano, parcheggi, manutenzioni, arredo urbano e servizi ai cittadini.

Non è un semplice assestamento tecnico, ma una precisa scelta politica: trasformare un bilancio sano in investimenti concreti, capaci di cambiare il volto della città. "Quando ci siamo candidati – dichiara il Sindaco Fabio Perri – abbiamo promesso una città diversa, più moderna, più sicura, più vivibile, più bella vivace e bella. Oggi non siamo più alle promesse: siamo ai fatti. Ogni Consiglio Comunale porta nuovi investimenti, nuovi cantieri e nuove opere. Vallecrosia al Mare sta cambiando profondamente e questo cambiamento è ormai sotto gli occhi di tutti."

L'Amministrazione ha scelto, con senso di responsabilità, di utilizzare solo una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile, preservando gli equilibri di bilancio e garantendo una programmazione solida anche per il futuro.

Tra gli interventi più significativi figurano nuove risorse per l'acquisto dei terreni a Vallecrosia Alta, indispensabili per ampliare i parcheggi del centro storico, mantenendo un preciso impegno assunto con i cittadini.

A questi si aggiungono 150.000 euro destinati alla realizzazione dei parcheggi nel centro storico. Un investimento di 100.000 euro sarà dedicato all'arredo urbano: nuove fioriere, giardini, panchine e interventi di riqualificazione che renderanno la città ancora più ordinata, elegante e accogliente.

Dopo anni di immobilismo, tornano anche gli investimenti sui marciapiedi. Sono stati stanziati 150.000 euro per rifare i tratti più ammalorati e pericolosi, con priorità a via San Rocco, all'area antistante l'ufficio postale e al completamento del marciapiede di via Romana.

La sicurezza rimane una priorità assoluta: circa 50.000 euro saranno destinati all'ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale, mentre altri 50.000 euro finanzieranno manutenzioni straordinarie per intervenire rapidamente su tutte le criticità che si presenteranno sul territorio.

Continueranno inoltre gli interventi di pulizia del torrente, grazie a nuove risorse che si aggiungono ai finanziamenti già ottenuti dalla Regione Liguria, proseguendo un'opera fondamentale di tutela del territorio sia dal punto di vista igienico che della sicurezza stradale in uscita dai ponti.

L'assestamento rafforza anche il settore dei servizi sociali, con 105.000 euro per nuovi stanziamenti necessari a garantire assistenza ai minori affidati al Comune. Partiranno i lavori di efficientamento energetico ed ampliamento della sede dell’Anagrafe e dei Servizi Sociali grazie al finanziamento del Conto Termico di 420.000 euro, a questo continua il Sindaco Perri aggiungiamo circa 100.000 per realizzare anche la nuova sede della Polizia Locale in quei locali portandoli in centro città comodi per cittadini.

Abbiamo stanziato come promesso 100.000 per il rifacimento di ASFALTI in città. Anche qui in campagna elettorale avevamo promesso che ogni anno avremmo messo questa somma e che nei 5 anni avremmo sistemato tutte le strade della città.

Andiamo avanti determinati, purtroppo ereditiamo ancora alcune situazioni problematiche che risolveremo: "Qualcuno continua a fare polemiche, ma noi preferiamo far parlare i cantieri completati – conclude il Sindaco Fabio Perri, non le cattedrali nel deserto, e questo grazie alla splendida squadra amministrativa di Assessori e consiglieri che ogni giorno, tutti i giorni si dedicano ad amministrare la città. Il Grazie va anche a tutta la macchina amministrativa, dai funzionari a tutti i dipendenti, in particolar modo, per questo atto, al funzionario e tutta l’area finanziaria In poco più di un anno abbiamo aperto una stagione di investimenti che Vallecrosia non vedeva da decenni. Anche negli eventi e manifestazioni abbiamo completamente cambiato passo, investendo, basti pensare solo che da giugno 2026 ad oggi hanno partecipato ai nostri eventi circa 25.000 persone.

Stiamo riqualificando strade, parcheggi, marciapiedi, spazi pubblici e servizi, investendo sul decoro, sulla sicurezza e sulla qualità della vita. Ogni euro viene trasformato in opere che resteranno alla città. Questo è il nostro modo di amministrare: programmare, investire e realizzare. Vallecrosia al Mare sta vivendo una delle più importanti trasformazioni della sua storia recente e noi continueremo, con determinazione, a cambiare il volto della nostra città."