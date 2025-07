Sanremo: la commissione finanze approva gli equilibri di bilancio. Dal Casinò 5 milioni extra

Buone notizie per le casse comunali: il Comune di Sanremo incasserà cinque milioni di euro in più grazie al nuovo accordo con la Casinò Spa. Lo ha annunciato l’assessore al bilancio Giuseppe Sbezzo Malfei durante la riunione della prima commissione consiliare (Finanze), sottolineando come il risultato sia frutto di un lavoro costante con il consiglio di amministrazione della casa da gioco.

“Nella delibera in approvazione in consiglio – ha spiegato Sbezzo – si attesta che le pratiche sono frutto di incontri continui con il CDA del Casinò, per individuare margini di intervento condivisi. Le proiezioni attuali sono positive e il Casinò ha accolto favorevolmente le proposte del Comune”.

Il fatturato della casa da gioco passerà infatti da 50 a 52 milioni di euro, e l’aliquota di riparto per il Comune salirà dal 20% al 25%, generando un’entrata extra di circa 5 milioni di euro nel biennio 2026-2027.

Queste risorse aggiuntive permetteranno al Comune di pianificare nuovi interventi per il prossimo triennio. Una parte significativa dei fondi, circa 4 milioni di euro, sarà destinata a lavori di manutenzione ordinaria, in particolare su strade, marciapiedi e impianti di illuminazione.

Sebbene un cronoprogramma dettagliato non sia ancora pronto, l’amministrazione ha già avviato la fase di progettazione e pianificazione. Durante la commissione, diversi consiglieri hanno chiesto chiarimenti sulle priorità e sull’utilizzo concreto delle risorse.

Tra i temi sollevati, anche la questione della manutenzione dei parcheggi per motorini in Corso Imperatrice, attualmente in condizioni di degrado. La consigliera Patrizia Badino ha chiesto interventi concreti per riqualificare l’area, auspicando che rientri tra le priorità del piano lavori.

Ora la decisione passerà al vaglio del consiglio comunale, previsto per mercoledì 30 luglio, per discutere delle necessità della città in materia di interventi.