Capodanno a Sanremo, PRC critica la scelta dei fuochi d’artificio: “Mancato coraggio nel superare una tradizione superata”

Il Segretario del PRC di Sanremo, Paolo Germano, interviene duramente sulle scelte dell’amministrazione comunale in merito ai festeggiamenti per la notte di San Silvestro. In una nota, Germano contesta le dichiarazioni dell’Assessore Sindoni, che ha definito “vincente” la decisione di affiancare lo spettacolo di droni ai tradizionali fuochi pirotecnici, rinunciando al concertone.

Secondo il PRC, l’obiettivo di innovare l’offerta per il Capodanno avrebbe potuto essere raggiunto anche attraverso soluzioni alternative e più rispettose, come fuochi silenziosi o musicali, senza rinunciare alla sensibilità verso l’ambiente e il benessere degli animali. Richieste, queste, avanzate da tempo non solo dal partito, ma anche da associazioni e cittadini. “Prendiamo atto della mancanza di coraggio nel chiudere definitivamente con una tradizione desueta”, afferma Germano, sottolineando come l’uso dei botti appaia ancora più fuori luogo in un periodo segnato da conflitti e guerre in molte parti del mondo.

Il segretario del PRC esprime infine il timore che, anche questa volta, eventuali responsabilità vengano attribuite a decisioni prese dalla precedente amministrazione Biancheri, come già avvenuto per l’organizzazione del Capodanno 2024/2025. Il comunicato si chiude con l’auspicio che in futuro Sanremo possa compiere scelte più coraggiose e coerenti con una visione moderna, sostenibile e attenta alla sensibilità collettiva.