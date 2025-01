Il napoletano Pietro Laezza si aggiudica il concorso del 'Bouquet Sanremo': andrà al Festival per realizzare le composizioni (Foto e Video)

Si è svolta oggi, nella splendida cornice del Forte di Santa Tecla, la nona edizione del concorso “Bouquet Festival di Sanremo”, organizzato da Amaie Energia e Servizi Mercato dei Fiori in collaborazione con il Comune e per la parte tecnica dalla Floral Designer Jessica Tua. Il tema scelto per questa edizione era “I fiori nell’Arte”.

Il vincitore, al termine della doppia selezione su altrettanti bouquet, è risultato Pietro Laezza, davanti a Mario Garofalo (vincitore dell'anno scorso) e Katia Santamaria. Il vincitore del premio speciale per la valorizzazione del prodotto locale è Salvatore Mannino. Per quanto riguarda invece l’originalità dell’interpretazione, la vincitrice è Valeria Betelli.

“Complimenti ai vincitori e a tutti i partecipanti al concorso che, con la propria creatività e maestria, hanno saputo valorizzare la qualità dei fiori di Sanremo – dichiara il sindaco Alessandro Mager – Manca ormai meno di un mese al Festival della Canzone Italiana, un evento che rappresenta una grande vetrina per Sanremo e le sue eccellenze. Anche quest’anno, grazie ai bouquet consegnati sul palco, i fiori avranno quindi la possibilità di avere una grande visibilità e di mostrare tutta la loro bellezza e qualità”.

“Un plauso a tutti i flower designers che hanno saputo interpretare magistralmente i temi proposti per questa nona edizione – commenta il presidente di Amaie Energia Sergio Tommasini – L’immagine di Sanremo è da sempre legata ai fiori, simbolo della grande tradizione floricola locale. Il Festival sarà quindi un momento di promozione internazionale, portando l’attenzione su un prodotto che caratterizza uno dei settori storici e più importanti per l’economia locale”.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato anche l’assessore alla Floricoltura Ester Moscato e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni oltre al vice Presidente della Regione, Alessandro Piana ed al Senatore Gianni Berrino. Al primo classificato del premio assoluto è offerto dal Comune di Sanremo e dal Casinò un week end per due persone presso la nostra città dei fiori tra il 15 e 16 marzo in occasione della manifestazione dei carri fioriti, di cui prenderà a far parte della giuria che selezionerà il carro vincente. I dieci concorrenti provenienti da tutta Italia, si sono sfidati nella creazione di due bouquet formali durante le due prove, da 30 minuti ciascuna, il primo bouquet aveva il tema dal titolo “Barocco e Impressionismo” e il secondo “Modernismo e Cubismo”.

I flower designers selezionati per partecipare al concorso erano: Betelli Valeria di Dalmine (BG), Cafaro Andrea di Galatina (LE), Garofalo Mario di Torremaggiore (FG), Giacomassi Nicolò di Orzinuovi (BS), Laezza Pietro di Acerra (Na), Mannino Salvatore di Carini (PA), Monteforte Annalisa di Scicli, (RG), Mozzarelli Giorgia di Curtatone (MN), Santamaria Katia di Cassino (FR) e Sciancalepore Stefania di Bisceglie (BT).

I fiori utilizzati per esprimere al meglio il tema del concorso sono stati: Statice giallo e blu, Anemone di tutte le sfumature di colore Ranuncolo nella varietà Elegance e Clone dalle sfumature del Rosa, giallo e bianco, Bocche di Leone, Papaveri, Garofani rossi e gialli, fronde fiorite come la Mimosa e Ginestra colorata di rosa chiaro e lilla, peperette ornamentali rosse e fronde da reciso come pittosporo silver queen, ruscus, eucaliptus e magnolia.

Madrina dell’evento è stata Manuela Brea, terza generazione d’importanti ibridatori floricoli, prosegue assieme alla sorella Marina l’attività avviata negli anni ’30 del secolo scorso dal nonno e successivamente proseguita dal padre; noti ibridatori di garofani, garofanini e roselline dell’epoca; attualmente prosegue l’attività con l’ibridazione di ranuncoli da seme e anemone, entrambi prodotti di punta del commercio Floricolo a livello mondiale. I giurati tecnici che hanno valutato le creazione dei floral designers sfidanti erano per questa nona edizione del Concorso i noti maestri di Arte floreale Rita Milani, Rudy Casati e Marco Introini che hanno valutato le caratteristiche delle opere inerenti all’attinenza al tema dell’Arte, la scelta del colore, la composizione nel suo insieme e la capacità tecnica con cui i bouquet sono stati realizzati.

La giuria d’Onore composta dal presidente di Amaie Energia Sergio Tommasini, dall’assessore alla Floricoltura Ester Moscato, dall’assessore al turismo Alessandro Sindoni, da Carla Vacchino e Maria Silvana Sicari, entrambe membri delle scuole di arte floreale I.I.D.F.A. e E.D.F.A. e il vicepresidente di Floranga Enrico Barla, hanno giudicato la valorizzazione del prodotto e l’originalità dell’interpretazione del tema.