Al Festival ecco la prima 'sorpresa' annunciata per la promozione del fiore di Sanremo, il palco di Damiano David addobbato (Foto)

E’ arrivata nel corso della seconda serata del Festival la prima delle due sorprese che, ieri nel corso del servizio sul ‘Bouquet Sanremo’ aveva annunciato Mauro Albanese, il componente del Cda di Amaie Energia per la promozione del fiore di Sanremo.

E’ stato l’addobbo, curato come per i bouquet da Jessica Tua e dal suo staff, che Damiano David ha voluto sul palco dell’Ariston nel corso della sua seconda esibizione. Un turbinio di colori che hanno riportato dopo tanti anni i fiori, abbandonati per far spazio alla tecnologia.

Come dicevamo si tratta della prima delle due sorprese. La seconda riguarderà un particolare omaggio che sarà fatto a tutte le donne che entreranno all’Ariston venerdì sera, in occasione di San Valentino. “Complimenti a Damiano per la sua straordinaria esibizione sul palco dell’Ariston e un grande grazie per aver finalmente esaltato la magia e il profumo dei meravigliosi fiori di Sanremo” è stato il commento del vice Presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana.