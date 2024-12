I fiori di Sanremo ancora protagonisti della cerimonia dei Nobel a Stoccolma: 20mila steli apprezzati da tutti (Foto)

Anche quest'anno i fiori di Sanremo sono stati tra gli ospiti più importanti della cerimonia di consegna dei premi Nobel, tenutasi a Stoccolma lo scorso 10 dicembre. Il Mercato dei Fiori ha svolto un ruolo nell’organizzazione dell’evento raccogliendo il materiale floreale simbolo dell’eccellenza della Riviera dei Fiori.

Circa 20 mila gli steli forniti per decorare la sala, a cui si aggiungono sei quintali di verde ornamentale. I fiori usati sono stati un assortimento di ortensie, mimosa, ranuncoli, anemoni, orchidee, papaveri, garofani, rose, sterlizie e poi fronde di eucalipto, alloro, aucuba, pitosforo e lentisco.

"Noi ringraziamo sia il Comune che la Regione - commenta il presidente di Amaie Energia Sergio Tommasini - senza dimenticare la Camera di Commercio. Da parte nostra abbiamo fornito il materiale. Siamo sicuramente soddisfatti del risultato ottenuto, abbiamo tramite il Mercato dei Fiori fornito il ptrodotto garantendo la catena del freddo lungo tutto il viaggio che ha attraversato l'Olanda per arrivare poi a Stoccolma, ma non possiamo non citare il contributo avuto dalla Regione nella figura del vicepresidente Alessandro Piana, assessore alla floricoltura, oltre a quello del Comune con gli assessori Ester Moscato per la floricoltura, Alessandro Sindoni per il turismo e Lucia Artusi che ha partecipato a Stoccolma". L'ultimo ringraziamento di Tommasini, non per questo meno importante, va al presidente Enrico Lupi di Confcommercio.

Il successo e l'apprezzamento del fiore locale è confermato anche dal direttore del Mercato dei Fiori Franco Barbagelata: "Tutti erano d'accordo sul fatto che il prodotto dovesse essere esclusivamente locale e abbiamo fatto un dialogo su quelli che dovevano essere i fiori forniti. Un lavoro sicuramente lungo, a cui è seguita tutta la fase di confezionamento e spedizione, nella quale abbiamo voluto garantire la massima qualità. Basti pensare che la raccolta dei fiori è terminata il 26 novembre (due settimane prima della consegna dei Nobel, n.d.r.) e sono poi giunti in Svezia il 4 dicembre dove sono poi stati elaborati per essere pronti. Questo la dice lunga sulla freschezza del prodotto".

Un plauso da parte di Barbagelata va anche a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita del tutto: "Sono fioristi di fama mondiale. Da parte mia arriva un grande ringraziamento a Silvio, Walter e André per la parte logistica che hanno collaborato alla buona riuscita dell'operazione. Senza dimenticare ovviamente gli operatori del Mercato e i fornitori, che si sono adoperati per mettere insieme il materiale migliore. E ho notato che da tutti è stato apprezzato quanto siamo riusciti a fornire, il che dimostra l'eccellenza del nostro territorio".