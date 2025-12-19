Villaggio di Natale a Ventimiglia, ultimo fine settimana nel chiostro di Sant’Agostino (Foto)

Ventimiglia si prepara a vivere l’ultimo e attesissimo fine settimana del Villaggio di Natale allestito nello storico chiostro di Sant’Agostino, un appuntamento che nelle scorse settimane ha richiamato numerosi visitatori, regalando atmosfere suggestive e autentico spirito natalizio.

L'iniziativa è proposta dall’associazione Terra di Ponente e dall’Ente Agosto Medievale con la partecipazione dei sestieri cittadini, artigiani locali e artisti di teatro di strada. "Il Villaggio offrirà ancora tante originali idee regalo per chi è alle prese con la corsa agli ultimi acquisti, tra artigianato, creazioni uniche e proposte pensate per grandi e piccini ma non solo shopping: il programma del fine settimana sarà arricchito da momenti di spettacolo e musica pensati per coinvolgere tutta la famiglia" - fa sapere Tito Giro dell'associazione Terra di Ponente - "Sabato pomeriggio, alle 16.30, spazio alla danza con 'Christmas Editions', lo spettacolo curato dalle allieve della scuola White Rabbit Art Studio, che porteranno in scena coreografie a tema natalizio, creando un’atmosfera magica e coinvolgente".