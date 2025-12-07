Ventimiglia, torna il Magico Villaggio di Natale nel Chiostro di Sant’Agostino

A Ventimiglia il chiostro di Sant’Agostino si è trasformato in un incantevole Villaggio di Natale, regalando ai visitatori l’atmosfera festiva tanto attesa. Dopo il caloroso successo dello scorso anno, questo evento è tornato a far battere i cuori con nuove attività e sorprese per tutti. Sabato scorso si è tenuta la cerimonia, che ha segnato l'apertura, con il taglio del nastro. Il Villaggio prosegue in questi tre giorni di festa ed ogni fine settimana fino al 21 dicembre, arricchendo le giornate con eventi da non perdere.

Il Villaggio di Natale non è solo un luogo di bancarelle; è un'esperienza immersiva che coinvolge tutta la famiglia. In particolare, il chiostro è animato dalla presenza di artigiani e hobbisti locali che presentano le loro creazioni, rendendo il mercato natalizio un vero e proprio tesoro di oggetti tipici e decorazioni fatte a mano. I visitatori possono anche deliziarsi con prodotti tipici De.Co. e dolci tradizionali, cioccolata calda, vin brûlé e biscotti speziati, portando così un assaggio della tradizione culinaria natalizia.

Uno dei punti focali del Villaggio è senza dubbio la Casa di Babbo Natale, dove i bambini possono consegnare le loro letterine piene di desideri. Questo spazio magico sarà accompagnato dal cantastorie, che intratterrà suonando la sua arpa celtica. Inoltre, il truccabimbi offrirà la possibilità ai bambini di trasformarsi nei loro personaggi preferiti, aggiungendo un ulteriore strato di divertimento e creatività. Le esibizioni delle scuole di danza arricchiranno ulteriormente il programma, regalando spettacoli di arte scenica che delizieranno grandi e piccini.

Passeggiando tra le bancarelle e gli stand, i visitatori saranno avvolti da melodie natalizi, fa sapere uno degli organizzatori Piero Fusco Presidente dell'Ente Agosto Medievale. Gli echi di canti tradizionali e musiche festive creeranno un'atmosfera calda e accogliente. Ogni angolo del chiostro di Sant’Agostino è pensato per evocare la magia del Natale, offrendo spunti di riflessione e gioia per tutti.

Continua Fusco, il Villaggio di Natale per Ventimiglia rappresenta un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nella magia delle festività. Con una combinazione di tradizione, divertimento e creatività, l'evento promette di regalare momenti indimenticabili sia ai visitatori che alle famiglie che partecipano.