Bancarelle, specialità Deco e spettacoli: weekend di festa al Villaggio di Natale a Ventimiglia (Foto)

Un fine settimana ricco di appuntamenti attende grandi e piccini. "Sabato 13 dicembre le tradizionali bancarelle apriranno le loro esposizioni per tutta la giornata, offrendo ai visitatori l’occasione di proseguire con gli acquisti natalizi e assaporare le specialità Deco del territorio, tra prodotti tipici e sapori locali" - fa sapere l’associazione Terra di Pon ente organizzatrice dell'evento insieme all’Ente Agosto Medievale con la partecipazione dei sestieri cittadini, artigiani locali e artisti di teatro di strada - " Il programma proseguirà domenica 14, quando alle 10.30 i bambini del catechismo della parrocchia di Sant’Agostino daranno vita all’iniziativa 'Colora il tuo Natale' , presentando i loro disegni a tema natalizio in un’esposizione ricca di colore e fantasia".

"Nel pomeriggio il chiostro si animerà con il teatro di strada 'Aspettando il Natale', uno spettacolo curato da Antonella Lercari e interpretato da Tober­ta Lussi, Ivana Poggi, Laura Enas, Cristina Santonocino, Mirella Fazzolari e Angelica Murante. Le attrici proporranno brevi scene teatrali dedicate alla magia e allo spirito del Natale" - svela l’associazione Terra di Ponente - "A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva saranno le melodie dell’arpa suonata da Elena, l’Elfa Cantastorie, che accompagnerà con le sue note sognanti il passaggio dei visitatori, grandi e piccoli. Immancabile anche la presenza di Babbo Natale, disponibile per le tradizionali foto e pronto a raccogliere le letterine dei bambini. Un fine settimana pensato per vivere insieme la gioia e l’attesa del Santo Natale, in un luogo carico di atmosfera e tradizione. Vi aspettiamo numerosi".