Il ventimigliese Fabio Morabito presenta la raccolta poetica “Quando sognavo di volare”

Debutta ufficialmente “Quando sognavo di volare”, il nuovo lavoro letterario di Fabio Morabito, autore originario di Ventimiglia e oggi residente a Bordighera. Il volume raccoglie poesie composte nell’arco di quattro anni, dal 2021 al 2025, e rappresenta un percorso di maturazione personale e creativa.

Prima di intraprendere la via della scrittura, Morabito ha mosso i primi passi nel panorama musicale sotto il nome d’arte di Redix, pubblicando tre album che ne hanno definito l’identità artistica: “Caos (2004)”, “The Grizzly Mix Tape (2007)” e “Il mio saluto (2015)”. Un’esperienza che ha contribuito a modellarne lo stile espressivo, oggi riconoscibile nella musicalità dei suoi testi.

Con questa raccolta, l’autore propone uno sguardo intimo e diretto, attraversando ricordi, emozioni e riflessioni nate dal legame con la sua terra e dal dialogo interiore maturato negli anni. Le poesie toccano non solo aspetti personali e identitari, ma anche il tema dell’amore: dagli slanci e dalle incertezze giovanili, alle relazioni che segnano il passaggio all’età adulta, fino a una visione più consapevole e matura del sentimento.

Per informazioni e contatti: redix2002@hotmail.com

Per acquistare il libro: [https://amzn.eu/d/3A7VpVr]