Sanremo, Alba Parietti e Federico Traversa ricordano Don Andrea Gallo ai Martedì Letterari: un viaggio nel “Vangelo degli ultimi”

Un ricordo che si è trasformato in riflessione collettiva, tra memoria, spiritualità e impegno civile. Questo pomeriggio il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ha ospitato un nuovo appuntamento dei Martedì Letterari, curati da Marzia Taruffi, con protagonisti Alba Parietti e Federico Traversa, chiamati a ripercorrere la figura di Don Andrea Gallo attraverso il volume Il Vangelo degli ultimi, pubblicato da Creuza de Mar Edizioni.

L’incontro, che ha visto anche la partecipazione del dottor Vito Ladisa della casa editrice e l’esibizione della violinista Giulia Ermirio, ha proposto al pubblico un momento dedicato a una delle figure più riconoscibili e controcorrente del panorama religioso e sociale italiano degli ultimi decenni. Il libro al centro dell’appuntamento è costruito come un percorso attraverso pensieri, testimonianze e ricordi che riportano al centro il messaggio di Don Gallo, sacerdote genovese che per tutta la vita ha scelto di stare accanto agli ultimi, ai fragili e agli emarginati. L’opera si sviluppa in tre parti: una dedicata direttamente agli scritti e alle parole di Don Andrea Gallo, una seconda che raccoglie il contributo dello scrittore Federico Traversa e una terza composta da lettere, ricordi e testimonianze di chi ha conosciuto e condiviso il suo percorso umano e spirituale.

Una figura raccontata attraverso immagini e parole che ne restituiscono la dimensione più autentica: quella di un sacerdote spesso definito “prete di strada”, vicino ai tossicodipendenti, ai carcerati, alle persone ai margini e a tutti coloro che, nella società, rischiano di restare invisibili. Nel corso dell’incontro è emerso anche il legame personale che Alba Parietti aveva con Don Gallo. Un rapporto fatto di amicizia, confronto e sostegno umano, che l’attrice e scrittrice ha più volte ricordato come fondamentale nel proprio percorso personale. “È stata la persona che mi ha riconciliato con la Chiesa e con la fede”, aveva raccontato parlando del sacerdote genovese, ricordandolo come una figura capace di stare accanto agli oppressi e agli ultimi senza mai rinunciare a combattere le ingiustizie e l’indifferenza.

Anche Federico Traversa ha restituito il ritratto di un Don Gallo capace di attraversare mondi diversi, dalle battaglie sociali alle amicizie con artisti e musicisti, mantenendo sempre una voce riconoscibile e una visione fondata sull’ascolto e sull’inclusione. Il pomeriggio al Casinò si è trasformato così in un omaggio a una figura che, a distanza di anni, continua a suscitare riflessioni e a lasciare tracce nel dibattito pubblico, attraverso temi che restano attuali: dignità, solidarietà e attenzione verso chi vive ai margini.

Il ciclo dei Martedì Letterari proseguirà il 19 maggio con un nuovo appuntamento dedicato a Oriana Fallaci: alle 16.30 Riccardo Nencini presenterà Mai stanca di vivere. Passioni e tumulti di Oriana Fallaci, con la partecipazione del dottor Matteo Moraglia.