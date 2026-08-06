Belinda Davids e l'Orchestra Sinfonica di Sanremo rendono omaggio a Whitney Houston nel concerto del 10 agosto all'Alfano

Una delle voci più amate della musica internazionale rivivrà all'Auditorium Franco Alfano di Sanremo attraverso un concerto sinfonico che promette di emozionare il pubblico. Lunedì 10 agosto, alle 21.30, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal maestro Roberto Molinelli, accompagnerà la cantante sudafricana Belinda Davids nello spettacolo "Indimenticabile Whitney", un omaggio alla straordinaria carriera di Whitney Houston. L'appuntamento rientra nella rassegna Sanremo Summer Symphony e ripercorrerà i più grandi successi dell'artista americana, reinterpretati in una raffinata veste orchestrale. L'incontro tra una delle più apprezzate interpreti del repertorio di Whitney Houston e la storica orchestra sanremese punta a offrire al pubblico un'esperienza intensa, capace di coniugare emozione e qualità musicale.

Belinda Davids è considerata una delle interpreti più autorevoli delle canzoni di Whitney Houston. Cresciuta a Port Elizabeth, in Sudafrica, in una famiglia profondamente legata alla musica gospel, ha costruito negli anni una carriera internazionale grazie a una vocalità potente e a una forte sensibilità interpretativa, che le permette di rendere omaggio alla cantante americana senza cadere nell'imitazione. "I'm so happy to be back in Italy as it is now my second home. This will be a very short tour but it stretches from the north to the south of Italy. I'll be in SanRemo, I'm a little nervous because the festival and theatre stage is iconic and I will be performing with an incredible orchestra and maestro Roberto Molinelli as we are paying tribute to Whitney Houston at this special time which is her birthday. I've had a very special relationship with WH because she taught me how to sing since the age of 8. And I see that a new generation is being introduced to her and her music", racconta l'artista alla vigilia della tournée italiana.

A dirigere il concerto sarà il maestro Roberto Molinelli, compositore, violista e direttore d'orchestra tra i più apprezzati del panorama musicale italiano, autore anche degli arrangiamenti sinfonici dello spettacolo. "Ritrovare Belinda Davids sui palcoscenici italiani è per me motivo di grande gioia. La nostra collaborazione – ha spiegato il maestro –, nata molti anni fa e consolidata attraverso i tour italiani del 2022 e del 2025, si fonda su un'intesa artistica rara: Belinda non si limita a interpretare Whitney Houston, ma riesce a restituirne la forza, l'eleganza e l'anima attraverso una personalità vocale straordinaria. Nei miei arrangiamenti l'orchestra non è un semplice accompagnamento, ma una vera coprotagonista, chiamata a dialogare con la voce e ad amplificare l'emozione di canzoni entrate nella memoria collettiva".

Per Molinelli la tappa sanremese avrà inoltre un significato particolare. "L'appuntamento del 10 agosto all'Auditorium Franco Alfano avrà per me un significato speciale. Sanremo è una città profondamente legata al mio percorso artistico e dirigere la sua Orchestra Sinfonica, nella notte di San Lorenzo e in un luogo così suggestivo, renderà 'Indimenticabile Whitney' ancora più luminoso e intenso. Sarà un omaggio rispettoso a Whitney Houston, ma soprattutto un incontro vivo tra una voce eccezionale, l'orchestra e il pubblico".

Il programma ripercorrerà l'intera carriera della cantante americana alternando ballate e grandi successi pop. Sul palco risuoneranno brani diventati autentici classici come "Hero", "Greatest Love of All", "One Moment in Time", "I Have Nothing", "Saving All My Love for You", "How Will I Know", "I Wanna Dance with Somebody" e l'immancabile "I Will Always Love You", in un viaggio musicale che attraversa generazioni e continua ancora oggi a conquistare il pubblico di tutto il mondo.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito della rassegna Sanremo Summer Symphony e sul circuito Liveticket. Sarà inoltre possibile acquistarli presso il chiosco di piazza Colombo e negli uffici della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo secondo il calendario previsto, mentre il giorno del concerto la biglietteria dell'Auditorium Franco Alfano aprirà dalle 20.00. Dopo l'omaggio a Whitney Houston, la rassegna proseguirà con "Tra il mare e le stelle", concerto ispirato alla vita di Lucio Dalla il 13 agosto, quindi con Paola Turci accompagnata dall'Orchestra Sinfonica il 18 agosto e, infine, con lo spettacolo dedicato ai Queen "Break Free - Long Live The Queen" il 21 agosto.