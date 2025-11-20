Sanremo: zona Borgo Tinasso, il Comune punta a un nuovo parcheggio per rispondere alla 'fame' di posti auto

Continua a crescere la richiesta di parcheggi nella zona di Borgo Tinasso, un’area che da anni soffre una cronica carenza di stalli soprattutto nelle ore di ingresso e uscita dalla vicina scuola dell’infanzia e in occasione delle attività del campo sportivo Pian dei Cavalieri, ma di fatto 365 giorni l'anno. Per rispondere a questa esigenza sempre più pressante, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in strada Borgo Opaco, su terreno comunale già individuato.

L’intervento, dal valore complessivo di 80.000 euro, rientra tra quelli finanziati con l’avanzo di amministrazione 2025 e prevede una riqualificazione dell’area con soluzioni tecniche mirate a garantire stabilità, sicurezza e inserimento armonico nel contesto paesaggistico. Il nuovo parcheggio – previsto in due lotti funzionali – ha l’obiettivo di alleggerire una situazione da tempo problematica: residenti, genitori e frequentatori degli impianti sportivi lamentano infatti la difficoltà quotidiana di trovare un posto auto, situazione che nelle ore di punta diventa particolarmente critica. La stessa relazione comunale evidenzia come l’intervento sia “funzionale alle esigenze delle strutture comunali adiacenti”, confermando l’esistenza di una reale pressione sulla zona dal punto di vista della sosta.

Il progetto, redatto dall’ingegnere Fabio Ravera, è stato accompagnato da una serie di elaborati tecnici tra cui documentazione fotografica, relazioni strutturali e ambientali, planimetrie di rilievo e di progetto, oltre al quadro economico approvato dalla Giunta. La realizzazione del parcheggio dovrà ora ottenere le autorizzazioni paesaggistiche previste ma, il via libera dell'amministrazione, rappresenta un primo passo concreto verso la risoluzione di un problema sentito da anni nel quartiere. I residenti della zona si augurano che, una volta allestiti i nuovi stalli, possa fermarsi l'ondata di parcheggio 'selvaggio' che da anni attanaglia la via.