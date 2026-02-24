Sanremo celebra Pippo Baudo con una mostra e apre al progetto statua, la figlia: “Stiamo valutando tempi e modalità” (Foto e video)

Un percorso che attraversa decenni di televisione e che si intreccia con la storia stessa del Paese. È stata inaugurata questo pomeriggio a Sanremo la mostra dedicata a Pippo Baudo, il conduttore che più di ogni altro ha legato il proprio nome al Festival di Sanremo, trasformandolo in un evento capace di entrare nell’identità collettiva italiana.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Alessandro Mager, l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e, soprattutto, i figli del celebre presentatore, Tiziana e Alessandro Baudo, visibilmente emozionati davanti al tributo riservato al padre.

La mostra ripercorre gli anni di Baudo alla guida del Festival: immagini, video, documenti e momenti iconici che raccontano una carriera diventata parte della memoria nazionale. Dalle edizioni storiche alle intuizioni che hanno segnato svolte artistiche e mediatiche, il percorso espositivo mette in luce come il suo contributo non sia stato soltanto televisivo, ma culturale.

Pippo Baudo ha condotto il Festival per tredici edizioni, un primato che ancora oggi lo rende una figura centrale nella narrazione della manifestazione. La sua impronta resta evidente nel modo stesso in cui Sanremo viene pensato e raccontato. Nel frattempo, da mesi continua a circolare con forza l’ipotesi di una statua in suo onore, possibilmente nei pressi dell’Teatro Ariston. Un’idea che negli ultimi mesi ha raccolto consensi e che oggi trova un primo riscontro ufficiale.

Proprio Tiziana Baudo ha spiegato che si è aperto un canale di comunicazione con il Comune, come ricordato ieri dal sindaco Mager ai nostri microfoni. Il suo sogno, ha detto, è quello di vedere una statua del padre vicino all’Ariston. “Ne stiamo discutendo e stiamo cercando tempi e modalità più idonei. Stiamo progettando come fare, nel modo più consono”.

Un passaggio che segna l’inizio di un confronto concreto tra famiglia e amministrazione, con l’obiettivo di trovare la soluzione più adeguata per rendere omaggio a una figura che ha scritto pagine fondamentali della storia del Festival.

La mostra rappresenta dunque non solo un tributo al passato, ma anche un ponte verso il futuro: la memoria di Pippo Baudo continua a vivere nel presente della città e nella settimana che ogni anno accende Sanremo sotto i riflettori del mondo.