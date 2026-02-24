Sempre più stretto il legame tra musica e cybersicurezza, l'ACN al Festival di Sanremo

La cybersicurezza sale sul palco del Festival della canzone italiana. In occasione della manifestazione, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) sarà presente a Casa Sanremo Chateau d’Ax PalaItalia Enit con uno spazio espositivo e una serie di workshop dedicati a cittadini, istituzioni e operatori, per promuovere consapevolezza e prevenzione in materia di sicurezza digitale.

La scelta non è casuale. Oggi la musica è fruita quasi esclusivamente in modalità digitale: lo streaming rappresenta oltre l’80% dei ricavi globali dell’industria musicale e coinvolge centinaia di milioni di utenti nel mondo. Le playlist, le piattaforme online, gli account personali e i sistemi di pagamento digitale fanno ormai parte della quotidianità, trasformando anche l’esperienza musicale in un ecosistema tecnologico complesso.

Ed è proprio qui che entra in gioco la cybersicurezza. Dalla protezione dei dati personali alla difesa da truffe online, phishing e furti di credenziali, la sicurezza digitale incide concretamente sulle abitudini di milioni di persone. La musica, simbolo di condivisione e connessione, diventa così anche uno spazio in cui esercitare consapevolezza digitale.

Durante gli incontri in programma a Casa Sanremo, esperti dell’ACN illustreranno buone pratiche e strumenti di prevenzione, ribadendo un principio chiave: la prevenzione resta il primo vero strumento di difesa.

La presenza dell’Agenzia al Festival testimonia come la minaccia cibernetica sia oggi strategica quanto quella fisica e come la resilienza del Paese passi anche attraverso la diffusione di una cultura della sicurezza digitale nei luoghi della vita quotidiana – inclusi quelli, simbolici e popolari, della musica.