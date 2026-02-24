Esce “La commedia di Penelope fuori dal selfie”, il nuovo romanzo della sanremese Paola Moroni

Esce oggi “La commedia di Penelope fuori dal selfie”, il nuovo romanzo della scrittrice ligure Paola Moroni, pubblicato da PAV Edizioni nella collana Storie di vita a cura di M. Ippolito e distribuito da Libro.co Italia. Il volume è disponibile anche in versione digitale su Amazon Kindle.

Il romanzo si muove come una scacchiera di immagini virtuali, evocando atmosfere da “Casa di bambola”, dove le mosse sono parole e pensieri che interrogano il senso del nostro cammino terreno. Il tempo scorre tra ricordi, prospettive e fantasia, mentre la protagonista – una sorta di Tenente Drogo in gonnella – attende un nemico che forse non arriverà mai.

Moroni racconta una Penelope moderna, consapevole dei meccanismi della finzione e determinata a non ostentare nulla. Rivendica libero arbitrio, solitudine scelta e possibilità di decidere per sé, in un mondo dove i nuovi Ulisse appaiono spesso pavidi. Poco prima dello scacco matto, una PEC inattesa apre la strada a una seconda possibilità.

Nel romanzo si intrecciano temi e suggestioni: amore, padel, donazione degli organi, David Bowie, la crescita di un figlio, la cura di un giardino, un blog di ricette francesi, pantaloni Vichy e il mare sullo sfondo. E ancora, il dolore del crollo del Ponte Morandi, la dissolvenza delle ferite, il silenzio ovattato di una baita in attesa delle strenne natalizie.

Una lettura per tutti, che invita a saper “viaggiare” con immaginazione ed intelligenza emotiva, ricordando che la vita reale si colora davvero solo quando ci si allontana dal filtro del selfie.