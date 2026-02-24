Bordighera, domenica 1° marzo escursione del CAI al Pic Baudon

Il CAI di Bordighera, propone per domenica 1° marzo una nuova gita sociale dedicata agli amanti della montagna e dei panorami d’altura. La meta sarà il Pic Baudon, vetta spettacolare che domina l’entroterra di Mentone con i suoi 1266 metri affacciati sul mare.
L’escursione, promossa e guidata da Antonio Santeusanio, si svilupperà ad anello con partenza dal suggestivo villaggio medievale di Gorbio (350 m s.l.m.). Da qui il percorso salirà verso il Col de Bausson (792 m), per poi raggiungere il pittoresco borgo di Sainte‑Agnès (602 m), uno dei più belli della Costa Azzurra.
La salita proseguirà attraverso il Pas de La Piastre fino a raggiungere la Cima Baudon, punto panoramico d’eccezione che offre una vista mozzafiato sul Mediterraneo e sulle montagne circostanti. Il rientro verso Gorbio avverrà passando dal Col de La Madone, completando così un itinerario ricco di scorci naturali e storici.