76° Festival di Sanremo: le foto della prima sera in diretta dal Teatro Ariston (Foto)

Si apre la prima serata della 76^ edizione del Festival di Sanremo. In gara 30 cantanti scelti dal direttore artistico Carlo Conti, al suo ultimo round per la kermesse canora, dedicata alla figura di Pippo Baudo.
"È la prima senza di lui - commenta Conti -. Lui che di Sanremo ne aveva fatti 13. Da parte nostra doveroso dedicargli questa edizione".
Ad aprire la prima serata è stato il vincitore dell'edizione 2025, Olly che ha cantato "Balorda nostalgia".
Standing ovation per il ricordo di Peppe Vessicchio. "Vi assicuro che è stato un uomo, un padre, un marito, un amico meraviglioso" commenta la co-conduttrice, Laura Pausini.
Sul palco anche Gianna Pratesi, 105 anni, originaria di Chiavari che nel 1946 votò per la prima volta per la Repubblica.
Tra gli ospiti della prima serata, Tiziano Ferro che ha ripercorso i 25 anni della sua carriera.
Durante la serata ha fatto il suo ingresso Kabir Bedi, ex volto di Sandokan per la serie Rai del 1976, in un confronto con Can Yaman che invece ha prestato il volto al personaggio nella nuova serie.