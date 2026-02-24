76° Festival di Sanremo - “Pronti, partenza, via”, all’Ariston tutti in piedi per Peppe Vessicchio

Era il 1990 quando il maestro Peppe Vessicchio saliva sul podio per dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo.

Da quel momento, le edizioni si sono susseguite e il maestro ha diretto i più grandi artisti che hanno calcato il palco del teatro Ariston.

Poi la notizia, inaspettata, della morte del maestro Vessicchio, amato da grandi e piccini.

Questa sera, nella prima edizione della kermesse canora senza di lui sul podio, il Festival ha voluto ricordarlo con una serie di immagini che ne hanno ripercorso la carriera negli ultimi trentacinque anni.

Al termine il pubblico ha reso omaggio al musicista e direttore con un lungo applauso e una standing ovation.

“Tutti in piedi anche per ricordare tanti amici visti in questo video che non ci sono più” ha ricordato Carlo Conti che ha nominato anche Angela Luce, Tony Dallara, Sandro Giacobbe, scomparsi negli ultimi mesi.

Poi le parole di Laura Pausini hanno ricordato ancora Vessicchio: “Tutti abbiamo conosciuto Peppe, è entrato nelle nostre case con la forza del talento che ha. È stato un uomo, un marito, un padre meraviglioso”.



