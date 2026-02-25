Sanremo 2026: l'Agenda giornaliera con tutti gli appuntamenti dedicati al Festival della Canzone e agli eventi collaterali

MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO

SANREMO



9.00-2.00. ‘Casa Sanremo 2026’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 28 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



9.00. ‘Casa SIAE - Piazza della Musica’: quartier generale per autori, editori e professionisti del settore, offrendo un ricco palinsesto di eventi aperti anche al pubblico. Piazza Borea d'Olmo/Piazza Colombo (tutte le attività a questo link)



9.00. Concerto dell'associazione ‘Musica contro le mafie’ dalle associazioni ‘Libera’ e ‘Musica contro le mafie’ con esibizione musicale di giovani talenti. Sede del Club Tenco, ex magazzini FS, ingresso libero

9.00. ‘FestivArt 2026’: esposizione artistica collettiva diffusa organizzata da Arte e Studio e a cura di Fabbrichiamo Orizzonti nel centro città e alla Pigna, fino al 1 marzo



9.00-18.00. Sanremo Vibes: luogo di incontro autentico tra artisti, professionisti del settore e pubblico dove musica, cultura e attualità si incontrano in un racconto fluido e coinvolgente, tra interviste, contributi esclusivi e dietro le quinte. Al timone del talk quotidiano Vittoriana Abate, nota giornalista Rai e storica inviata di Porta a Porta. Sede del Club Tenco, piazza Cesare Battisti 33 (il programma)

9.30. Cassini Festival Week: presentazione del libro ‘Dizionario del Festival di Sanremo’ di Eddy Anselmi + incontro con l’Avv. Francesco Ruscio, esperto di Diritto d’Autore + incontro con Leonardo Metalli, giornalista della Redazione cultura del TG1 + intermezzi musicali a cura degli studenti del Liceo Cassini. Aula Magna di Villa Magnolie



9.40. ‘Il Club dei Romantici’: quartier generale di Tommaso Paradis allestito con 5.000 fiori per un totale di oltre 350.000 mattoncini LEGO e con installazioni scenografiche e aree per romantiche photo opportunity. Via Feraldi 21 (per visitare Il Club e scoprire le attività al suo interno necessario registrarsi su https://ilclubdeiromantici.eventbrite.it e selezionare il giorno e la fascia oraria preferiti)



10.00. Villaggio del Festival 2026: eventi, interviste e contenuti live con artisti, ospiti e media nazionali con dirette TV e radio, talk, musica e spazi dedicati all’informazione + attività per i giovani, seminari e incontri con professionisti della comunicazione. Il palco esterno anima le giornate con musica, intrattenimento e partecipazione del pubblico. Villa Ormond



10.00. Villaggio delle Radio: spazio dedicato alle principali emittenti radiofoniche protagoniste del Festival. Corso Imperatrice (tratto sotto al Casinò)



10.00. Spazio Radio Dimensione Suono: area dedicata a trasmissioni, collegamenti e attività radiofoniche. Piazza Muccioli



10.00. Radio Kiss Kiss celebra i suoi 50 anni durante Sanremo 2026 con un’edizione rinnovata di Casa Kiss Kiss: spazi più grandi, nuove aree esperienziali e il Ponte Kiss Kiss per unire musica, pubblico e futuro nel cuore del Festival. Piazzale Vesco



10.00-19.00. ‘Sony Music Store & More’: spazio esperienziale, dinamico e interattivo con in programma firmacopie degli artisti in gara, incontri esclusivi con il pubblico e tante altre attività speciali pensate per coinvolgere i fan da vicino, tra momenti di condivisione, sorprese e occasioni uniche per vivere l’evento in modo ancora più intenso e personale. Hub polifunzionale in Corso Garibaldi 28, ingresso



10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival; dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17, fino al 31 marzo



10.00. Sanremo Extrafestival: hub delle radio del Gruppo Mediaset. Camilla Ghini, Daniele Battaglia, Lucilla Agosti, Manola Moslehi, Linda Pani, Dario Micolani ed Edoardo Mecca di Radio 105, Melita Toniolo, Rebecca Staffelli e Fernando Proce di R101, Rosaria Renna, Tamara Donà e Laura Ghislandi di Radio Monte Carlo, Gloria Gallo di Radio Subasio, Rosaria Rollo e Daniele Colacicco di Radio Norba, Eva Edili e Alessandro Canino di Lady Radio e Radio Divina trasmettomo tutti i giorni in diretta da Villa Nobel, il pubblico può accedere liberamente al parco



10.00-19.00. ‘Sorrisi The Beach Club’, il nuovo spazio aperto al pubblico all’interno di Casa Sorrisi presso il Royal Hotel con in programma appuntamenti imperdibili, contenuti esclusivi e nuovi format per accompagnare il pubblico e gli artisti durante tutto l'arco della settimana sanremese (h 10/13-15/19). Per poter assistere alle numerose attivazioni basterà registrarsi alla pagina dedicata sul sito di Eventbrite.it



10.00. Spazio editoriale Rolling Stone Italia: area dedicata alle attività editoriali a cura di Urban Entertainment. Bagni Italia in Corso Trento Trieste



10.00-18.00. Mostra fotografica dedicata all'orchestra Sinfonica di Sanremo al Museo Civico di piazza Nota e alla galleria di via Palma, ingresso libero orario



10.00-20.00. Casa polisensoriale Air Wick aperta al pubblico con focus sulla fragranza ‘Sinfonia di Fiori di Sanremo’. Ex cantiere navale di porto vecchio

11.00. Per il format ‘Ostevia x @cucinaconruben’, ‘Che te voi magnà’: temporary store di Ruben Bondì in via Carli 24 con momenti dedicati a meet&greet condivisibili sia per gli special guest che per il pubblico presente

10.30-19.00. ‘Perché Sanremo è Sanremo’: emozionante percorso che ripercorre le tredici edizioni del Festival condotte da Baudo attraverso una timeline interattiva, materiali d’archivio, fotografie, video e aneddoti che hanno fatto la storia della televisione italiana. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito, fino al 1° marzo



11.00-18.30. Rowenta Village: area esperienziale che offre al pubblico attività, contenuti e momenti di interazione pensati per raccontare l’identità e la visione del brand + Rowenta Shine Wheel, ruota panoramica completamente caratterizzata da animazioni luminose ispirate alla techline Rowenta. Piazza Pian di Nave, fino al 1° marzo



11.00. Casa Vessicchio, uno spazio dedicato ad arte, creatività e formazione, ispirato dalla visione del maestro Beppe Vessicchio. Bagni Paradiso, Lungomare Vittorio Emanuele II 31



14.00-19.30. KoreaMe Party: evento dedicato a K-pop, moda e gastronomia sudcoreana con K-Pop Dance Fight Fest Special Contest + Red Carpet & Photo Call + Trunk show con abiti tradizionali Hanbok in collaborazione con il Korea Hanbok Promotion Institute e Elite Model Agency + Aperitivo Italian style e cooking show con uno celebrity chef coreano + Live Performance. Seven Rooftop dell’Hotel Nazionale, Corso Matteotti 3

15.00. Dalla sinergia di SIAE e RAI, Piazza Borea d’Olmo si trasforma anche quest’anno per la settimana festivaliera in Piazza della Musica e ospita ‘La volta buona – Speciale Sanremo’, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, i collegamenti in diretta di ‘BellaMa’’, il varietà del pomeriggio di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco, con sei puntate speciali dedicate al Festival di Sanremo. Inviata del Programma Roberta Capua



15.00-17.00. 'Ticketmaster New Music': spazio dedicato a performance musicali e format aperti al pubblico con performance di 2 artisti su 10 selezionati. Evento a cura di Ticketmaster Italia in collaborazione con Open Stage. Piazza Eroi Sanremesi (Fontana Siro Carli)



15.00-16.00. ‘Alpro Morning Club Alpro’: momento di degustazione, hub di community e intrattenimento con la partecipazione de The Jackal, partner di Alpro. Bar in Corso Matteotti 1 (accanto al Casinò)



16.00. Per la rassegna ‘Libri & Canzonette’ interventi di Madhumaya Sandro Salsi con il suo ‘In viaggio con Rumi’, un libro di aforismi del grande mistico persiano, e alle 17 l’esperto festivaliero Eddy Anselmi presenterà il suo nuovo ‘Dizionario del Festival di Sanremo’ dialogando con la giornalista Tiziana Pavone. Federazione Operaia Sanremese, ingresso libero

18.00 & 21.00. Sanremo 2026: da martedì 24 a sabato 28 febbraio 5 serate un unico divertimento insieme all'happy music di Master DBJ. Aperitivi alle 18 (taglieri, pinse, e tante altre stuzzicherie). Dalle 21, Cena (con menù alla carta) + Dopo Cena. Pasta Bistrot Bar Lounge ‘Convivio’, Corso Mombello n 1, info e prenotazioni 349 4661632

18.00. SIAE Stage: showcase acustici dedicati ai talenti contemporanei e alle nuove generazioni. Sul palco: Birthh, Jacopo Èt, Lenanie, Les Votives, Namida, Nesli, Nicol, Mauro Repetto, Rondine, Seltsam e Sottomarino. Appuntamento dal martedì al sabato dalle 18, in perfetto orario aperitivo, con ingresso gratuito. Superluna a Portosole, via del Castillo 17, Molo C. (registrazione online qui)



18.15. Accoglienza, musica e Dj set + performance live esclusiva dei Jalisse + incontri, interviste e pizza condivisa. Clapsy Sanremo, via Nazario Sauro 42/40

20.00 & 21.00. ‘Gran Galà dell’Eleganza’: photocall + sfilata firmata Arte & Moda + cena di gala alle 21 con consegna di prestigiosi riconoscimenti alle eccellenze produttive del nostro Paese e selezioni musicali ricercate di DJ Jurij. Partecipa Francesca Pascale, figura capace di catalizzare l’attenzione mediatica e aggiungere un tocco di carisma all’evento. Evento a cura di RAF Denaro Events. Grand Hotel & Des Anglais



20.30. Sanremo 2026: seconda serata del 74esimo Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai Uno dal Teatro Ariston (più info)



21.00. Dinner Gala & Showcase con Special guest: Jay Santos, star internazionale urban & reggaeton che presenta in anteprima mondiale il suo nuovo singolo ‘Llegamos a la Disco’. Live entertainment con Alex Effe e Carlotta Savorelli per una cena animata ad alta energia. Victory Morgana, Lungomare Trento e Trieste 16, info reservations@victorymorganabay.it, prenotazioni https://www.sevenrooms.com/reservations/victorymorgana



22.00. Al Suzuki stage di piazza Colombo Daniele Battaglia presenta il concerto di Bresh



22.00-01.00. Rolling Stone Party al Teatro Centrale Tabarin, in partnership con Rai Radio con ospiti esclusivi, artisti, industry e volti noti del Festival in una serata che unisce musica, spettacolo e cultura pop sotto il segno del magazine. Il DJ set di Okgiorgio accompagnerà il party insieme a momenti speciali e sorprese per gli invitati

01.00. After Party Ufficiale Rolling Stone Italia. Victory Morgana, Lungomare Trento e Trieste 16, info, accrediti e prenotazioni: https://xceed.me/en/sanremo/venue/victory-morgana