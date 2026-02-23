Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 23 FEBBRAIO

SANREMO



9.00-2.00. ‘Casa Sanremo 2026’: salotto ufficiale del Festival con numerosi eventi in programma: interviste, talk show, conferenze stampa, show-case, presentazioni di libri, premiazioni e tanti altri nuovi appuntamenti (possibilità di seguire gli eventi tramite dirette social o streaming). Palafiori di corso Garibaldi, fino al 28 febbraio (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.00. ‘FestivArt 2026’: esposizione artistica collettiva diffusa organizzata da Arte e Studio e a cura di Fabbrichiamo Orizzonti nel centro città e alla Pigna, fino al 1 marzo



9.30. Cassini Festival Week: inaugurazione delle attività e saluti della Dirigente e delle autorità + intervento di Walter Vacchino, Patron del Teatro Ariston + Lezioni di musica a cura del Maestro Enrico Melozzi + Omaggio al Maestro Beppe Vessicchio + intermezzi musicali a cura degli studenti del Liceo Cassini. Aula Magna di Villa Magnolie



10.00. Villaggio del Festival 2026: eventi, interviste e contenuti live con artisti, ospiti e media nazionali con dirette TV e radio, talk, musica e spazi dedicati all’informazione + attività per i giovani, seminari e incontri con professionisti della comunicazione. Il palco esterno anima le giornate con musica, intrattenimento e partecipazione del pubblico. Villa Ormond



10.00. ‘Note di Seta e Petali di Stile’: esposizione degli abiti storici che hanno vestito le icone del Festival; dall’eleganza spezzata di Dalida, ai bozzetti d’avanguardia di Loredana Bertè. Atelier Daphné in Via Matteotti 17, fino al 31 marzo



10.00. Radio Kiss Kiss celebra i suoi 50 anni durante Sanremo 2026 con un’edizione rinnovata di Casa Kiss Kiss: spazi più grandi, nuove aree esperienziali e il Ponte Kiss Kiss per unire musica, pubblico e futuro nel cuore del Festival. Piazzale Vesco



10.30-17.00. ‘Perché Sanremo è Sanremo’: emozionante percorso che ripercorre le tredici edizioni del Festival condotte da Baudo attraverso una timeline interattiva, materiali d’archivio, fotografie, video e aneddoti che hanno fatto la storia della televisione italiana. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito, fino al 1° marzo



11.15. ‘Artì-Turismo – Oltre i confini, esperienze e Made in Italy’: incontro (3 Panel) a cura di CNA Imperia con al centro del dibattito il ruolo strategico dell’artigianato nell’economia turistica contemporanea. Coordina Fulvia Proia, Presidente CNA Imperia Turismo e Commercio, con la partecipazione di numerosi relatori. Rooftop Hotel Nazionale, Corso Matteotti 3, info 347 2915873 (più info)

15.00. Dalla sinergia di SIAE e RAI, Piazza Borea d’Olmo si trasforma anche quest’anno per la settimana festivaliera in Piazza della Musica e ospita ‘La volta buona – Speciale Sanremo’, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, i collegamenti in diretta di ‘BellaMa’’, il varietà del pomeriggio di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco, con sei puntate speciali dedicate al Festival di Sanremo. Inviata del Programma Roberta Capua



15.30. ‘Vivi il Festival in ricordo di Camilla: inaugurazione di una settimana con un mix di eventi imperdibili, dalla musica alla moda, passando per la cucina e il divertimento + 4° Trofeo Pizza Festival. ‘Mediterranee’ in via Anselmi



16.00. Presentazione del libro ‘Caro Lucio, ti scrivo’ di Marino Bartoletti. Presenta Veronica Gentile. Intervento musicale a cura di Lidia Schillaci dedicato a Lucio Dalla. ‘Isola Sanremo 2026’ al Seven Rooftop dell’Hotel Nazionale (più info)



17.30. Inaugurazione di ‘Sorrisi The Beach Club’, il nuovo spazio all’interno di Casa Sorrisi presso il Royal Hotel, Corso Imperatrice 80



17.30. Performance musicale a cura degli studenti del Liceo Musicale G.D. Cassini. Suzuki Stage di Piazza Colombo

18.00. Inaugurazione di Casa Vessicchio, progetto ideato l'anno scorso con il Maestro Peppe Vessicchio e pensato come uno spazio aperto all'incontro tra le arti. Bagni Paradiso, Lungomare Vittorio Emanuele II 31



18.30. Green Carpet del 76° Festival della Canzone Italiana’: passerella dei cantanti in gara per autografi e foto il giorno prima dell'inizio del Festival lungo tappeto verde davanti al Teatro Ariston, in Via Matteotti e Piazza Colombo

11.00. Casa Vessicchio, uno spazio dedicato ad arte, creatività e formazione, ispirato dalla visione del maestro Beppe Vessicchio. Bagni Paradiso, Lungomare Vittorio Emanuele II 31



20.00. Cena di gala esclusiva con protagonista lo chef Maurizio Pinto, del ristorante Voltalacarta di Genova, chiamato quest’anno a interpretare il Piatto del Festival 2026. Nel corso dell’evento verrà presentato in anteprima il Cappon magro, uno dei piatti simbolo della tradizione gastronomica ligure, interpretato nel segno del rispetto, della memoria e delle materie prime. Iniziativa promossa dal Gruppo MoreNews e da CNA Imperia al Roof dell’Hotel Nazionale, Via Giacomo Matteotti 3, info 0184 577577



21.00. Press Golden Gala: serata inaugurale dedicata alla stampa e al mondo dello spettacolo con consegna del PREMIO ‘Dietrolequinte’ a Piero Cassano. Il via ufficiale alla settimana del Festival. Victory Morgana, Lungomare Trento e Trieste 16, info e prenotazioni +39 335 606 0633 - info@ifed.it



21.30. SIAE inaugura in musica il Festival: serata speciale con musica dal vivo della Superband diretta da Rodrigo D'Erasmo e Bob Angelini e a seguire il dj set di Andrea Zelletta, che farà ballare il pubblico fino alle 2 di notte. Postazione Siae a Portosole



BORDIGHERA



17.00. Claudio Damiani, arrivato nella dozzina finale del premio Strega Poesia 2025, propone in lettura alcune sue poesie tratte dagli ultimi libri pubblicati per l’editore Fazi. Introduce e dialoga con l’autore il poeta Lamberto Garzia. Libreria AmicoLibro, VIA Vittorio Emanuele 30, ingresso libero

17.00. Per la rassegna ‘Equi…libri’, protagonista Laura Calosso con il libro ‘Bordighera Grand Hotel’. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero



TAGGIA

10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo



DIANO MARINA



21.00. Per la Stagione del Teatro 2026, ‘L'amore ci vede doppio’: spettacolo teatrale di Andrea Bizzarri. Con Andrea Bizzarri, Ramona Gargano, Giuseppe Abramo. Teatro del Politeama dianese (più info)

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

NICE



11.00-18.00. Carnevale di Nizza (153ª edizione): Villaggio del Carnevale con divertimento e sorprese, laboratori, attività ed eventi, rinfreschi e pasti leggeri disponibili in loco. Square Leclerc, Promenade du Paillon, ingresso gratuito. Aperto tutti i giorni fino al 1° marzo (tutte le informazioni sull’evento a questo link)





