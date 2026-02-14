Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da sabato 14 a domenica 15 febbraio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 14 FEBBRAIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



12.00. 420&470 The Carnival Race 2026: partenza terza regata nello specchio antistante la città (più info)



14.00. Carnevale dei Bambini con animazione, sfilata con premi per la maschera più originale, laboratori e truccabimbi. Corso Salvo D'Acquisto



16.00. Firmacopie del libro ‘Stella - Il Giorno dello Statuto’ di Graziella Naurath. Libreria Giunti Al Punto, Via Roma 121



17.00. ‘Focus sulla Riforma’: dibattito aperto alla cittadinanza sull’importanza del voto e sull’indipendenza della magistratura dal titolo con la partecipazione di: Laura Russo, Magistrato e componente del Comitato Giusto dire NO; Salvatore Salemi, Magistrato e componente del Comitato Giusto dire NO. Presenta e coordina Claudio Donzella. Sala della Federazione Operaia Sanremese, in Via F. Corradi 47



17.00. Per il Festival di Musica Barocca, ‘Il Barocco (quasi) senza Vivaldi’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Biagio Micciulla con all’Oboe Luca Marino. Musiche di Dall'Abaco, Händel, Albinoni, Leclair, Sammartini (5 euro). Ex Oratorio di Santa Brigida nel Centro storico (più info)



18.00. Inaugurazione Casa Sanremo .Bazr. Conduce Grazia Serra. Palafiori, via Alessandro Volta 18, ingresso consentito solo con invito o pass



20.30. ‘Sogni ad occhi aperti’: serata benefica di Carnevale con cena romantica, il gran ballo e l’angolo della fotografia. Evento a cura dell’Inner Wheel di Sanremo e finalizzata all’acquisto di un sistema per ipnosi digitale a favore del blocco operatorio dell’ospedale di Imperia. Villa Nobel (abito elegante con dettaglio in maschera), info: iiw.it.sanremo@gmail.com

IMPERIA



10.00. ‘Le vie dello sconto…sono infinite – cogli l’ultima occasione’: evento commerciale proposto dal Civ NuovOneglia con le bancarelle dei commercianti esposte al di fuori dei propri negozi in via Ospedale, via Monti, via San Giovanni e in Galleria degli Orti



11.00. ‘Trame di Carnevale’: laboratorio creativo rivolto a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni all’insegna dell’arte, del gioco e della creatività (ingresso + laboratorio 9 euro a bambino). M.A.C.I. a Villa Faravelli (info e iscrizioni a questo link)

11.00. Incontro pubblico sulle ragioni del NO al referendum costituzionale a cura del Partito Democratico di Imperia dal titolo 'Con la testa e con il cuore': il giornalista Alberto Ponte intervista Arianna Pitino, professoressa associata di diritto costituzionale all'università di Genova, e Bruno Morchio, scrittore di romanzi 'noir' e candidato alle elezioni comunali di Genova nella lista Salis. Biblioteca civica di Imperia Oneglia



11.00 & 15.00. 'Amore e risate: un San Valentino al Museo del Clown': doppio appuntamento per San Valentino a Villa Grock: al mattino un’esperienza con colazione inclusa, nel pomeriggio la visita accompagnata e per tutti polaroid-ricordo (info e iscrizioni a questo link)

14.30. Festa di Carnevale in Banchina Aicardi: pomeriggio di festa, colori e allegria dedicato a grandi e piccini con un ricco programma di spettacoli, animazione, truccabimbi, baby dance, musica, battaglie di coriandoli e la tradizionale sfilata delle mascherine più originali in Calata Cuneo, Piazza San Giovanni, Via dell’Ospedale e i Portici di Via Bonfante



14.30. ‘Carnevale a San Valentino’: pomeriggio tra maschere, allegria e romanticismo con in palio il premio per il miglior costume autoprodotto a tema, oltre a tante altre sorprese. Piazzale di Cristo Re



17.30. 'A… Mare': speciale San Valentino con visita e brindisi finale al Museo Navale di Imperia (info e iscrizioni e questo link)



18.00 & 20.00. 'Amori tra le stelle': speciale San Valentino con spettacolo, osservazione con telescopio e brindisi al Planetario di Imperia (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Rappresentazione dell’opera ‘Don Giovanni’ di Molière, Da Ponte, Mozart con Arturo Cirillo, Giacomo Vigentini, Giulia Trippetta, Irene Ciani, Francesco Petruzzelli, Rosario Giglio. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)

21.15. ‘A bad day’: spettacolo musicale con Egle Sommacal e Sara Ardizzoni, premi Ciampi alla carriera nel 2024, progetto di musica strumentale con chitarristi di formazione non accademica. Teatro dell’Attrito, Via B. Bossi, info e prenotazioni 320 2127561



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. 'L'Amore è al Museo - Due cuori e un biglietto': ingresso speciale per le coppie e visite guidate al MAR di Ventimiglia in Via Verdi 41, info 0184 351181 (h 9/12.30-15/17)

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



11.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': vernissage mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio, restituendo il sentiero come elemento vivo del paesaggio e della memoria collettiva. Sala Polifunzionale di Cala del Forte



TAGGIA



10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo

SANTO STEFANO AL MARE



17.30. ‘Il Paese degli Innamorati’ (2ª edizione): cuori luminosi in Piazza Saffi e Piazza Cavour, romantiche luminarie lungo la passeggiata a mare e un’atmosfera suggestiva che accoglie cittadini e visitatori in attesa dell’imminente festa di San Valentino



DIANO MARINA



10.00-17.00. In occasione della Festa di San Valentino, il Museo Civico del Lucus Bormani sarà visitabile da tutte le coppie al costo di un solo biglietto per due. Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (h 10/12-15/17)



16.00-18.00. Mostra omaggio a Paolo Scati: l'artista, l'archeologo e il cittadino’ con una selezione di dipinti, ceramiche e bozzetti che ripercorrono la carriera dell'artista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì al sabato fino al 28 febbraio), info 328 7068446

21.00. ‘Arrivano i dunque’: spettacolo teatrale di e con Alessandro Bergonzoni (fuori abbonamento). Politeama Dianese, info 0183 495930 (più info)

ENTROTERRA

DIANO ARENTINO



15.00. Festa di Carnevale con Pentolaccia, merenda e giochi con il clown Caramelito. Piazza del Comune



DIANO CASTELLO



21.00. Per la stagione 2025/26 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla compagnia Fabricateatro di Imperia dal titolo ‘Le Nuove Troiane’ di Teresa Gandolfo Con: Elena Orsini, Teresa Gandolfo, Alessia Mela, Luciana Dartu, Renato Donati, Giuseppe Socratini, Marco Parodi. Teatro Concordia, ingresso a offerta (info e prenotazioni a questo link)



REZZO



14.00. Caccia alle Storie in cammino: pomeriggio pensato per esplorare il borgo tra mappe, storie e laboratori con una caccia al tesoro alla ricerca delle Storie in Cammino disseminati nel borgo, da ascoltare grazie ai QR code. Ritrovo in Piazza del Comune per registrazione e consegna delle mappe. Alle 15.30, serie di laboratori pratici su prenotazione WhatsApp 375 6342236

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.00-20.00. ‘Vasadea’: mostra di ceramica dell’artista Fabiana D’Amico. Iniziativa a cura dell'archivio Sergio Gagliolo. Area Arte, via Municipio 1, fino al 22 febbraio (da venerdì a domenica)

FRANCIA

MENTON



14.00. Fête du Citron (97ª edizione), fino al 1° marzo: corso dei frutti d’oro (il programma e la biglietteria)



MONACO



8.00. Monaco Run Gramaglia con: Trail del Mont Agel – 30 km; City Trail – 12 km attraverso la Principauté; 1000 m – Corse gratuite per bambini; 10 km; 5 km; Camminata benefica Pink Ribbon. Quai Albert Ier, Port Hercule (più info)



20.00. Cecilia & Plácido: Récital con il Mezzo-Soprano Cecilia Bartoli e il Baritono Plácido Domingo. Opéra de Monte-Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



11.00-18.00. Carnevale di Nizza (153ª edizione): Villaggio del Carnevale con divertimento e sorprese, laboratori, attività ed eventi, rinfreschi e pasti leggeri disponibili in loco. Square Leclerc, Promenade du Paillon, ingresso gratuito. Aperto tutti i giorni fino al 1° marzo. Giovedì 19 e 26 febbraio, chiusura fino alle 22.00 (tutte le informazioni sull’evento a questo link)



14.00-18.00. Per il Carnevale di Nizza (153ª edizione), ‘La Carnevalina’: enorme sfilata di teste giganti, bande di batucada e gruppi di danza sotto una pioggia di fiori di mimosa. Partenza dalla Cattedrale di Notre-Dame, prosieguo lungo Avenue Jean-Médecin e termine sulla Promenade des Anglais, vicino al Théâtre de Verdure. Ingresso gratuito (tutte le informazioni sull’evento a questo link)



21.00. Per il Carnevale di Nizza (153ª edizione), sfilata di apertura illuminata in Place Masséna (tutte le informazioni sull’evento a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



DOMENICA 15 FEBBRAIO

SANREMO



8.00. Facile escursione ad anello su Monte Bignone a cura della sezione CAI di Sanremo. Ritrovo in piazza C. Battisti (ex stazione F.S.), info 333 5901304 (Bruno Parodi)



10.00. ‘Love the Planet’, in occasione di San Valentino, l’associazione I Deplasticati invita cittadini, famiglie e studenti a partecipare a un’azione concreta di amore verso la Terra: un Clean Up collettivo che si terrà a Pian di Nave (consigliato portare guanti riutilizzabili e borraccia personale)

12.00. 420&470 The Carnival Race 2026: partenza quarta e ultima regata nello specchio antistante la città. Premiazioni al termine (più info)



12.00-18.00. Riviera Winter Festival (1ª edizione): Master Dbj con il suo dj set propone le più belle hit di ieri e di oggi + street food con piatti sfiziosi e stuzzicherie perfette da abbinare a cocktail, vini, birre e drink e ambientazione a tema. Serra La Fenice di villa Nobel, info e prenotazioni tavoli al 349 4661632

IMPERIA



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: i visitatori potranno immergersi in un itinerario all’interno della storica dimora del celebre clown Charles Adrien Wettach, conosciuto in tutto il mondo come ‘Grock’. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e prenotazioni a questo link)



14.30. Gran Carnevale dei bambini: Le 6 fatiche di Asterix con Maschere, Giochi, Estrazioni Lotteria. Campo dei Giuseppini Piazza Mons. Marello a Borgo Fondura



16.30. ‘Pippicalzelunghe’: spettacolo per famiglie di Astrid Lindgren con Annachiara Zanoli, Alice Canovi, Matteo Erli. Teatro Cavour (info e acquisto biglietto a questo link)

17.00. Per la stagione 2026 ‘Shhh…’, ‘Prima Practica – Ovvero, prima la Musica e poi le Parole’ di Inez Project. ‘Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720



VENTIMIGLIA



14.00. ‘Carlevà d'a Ciassa’ (47ª edizione) con giochi, la pentolaccia, i gonfiabili di Family Friends, la lotteria dei bambini, il banchetto dei dolci, il falò del Re Carnevale, musici e sbandieratori + premio per il miglior costume. piazza della Cattedrale a Ventimiglia Alta



16.00-21.00. 'Calandre: il sentiero ritrovato': mostra fotografica, curata da Saverio Chiappalone che ripercorre questa trasformazione attraverso immagini d’epoca e materiali d’archivio, restituendo il sentiero come elemento vivo del paesaggio e della memoria collettiva. Sala Polifunzionale di Cala del Forte, fino al 15 marzo, ingresso libero (da venerdì a domenica h 16/21, da lunedì a giovedì su appuntamento: tel. 0184 33109)



VALLECROSIA



14.30. Carnevale a Vallecrosia sul Solettone Sud

BORDIGHERA



9.30-15.00. Escursione ad anello del principato da Sasso a Seborga accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna (10 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sasso, info 347 4563954 (più info)



15.00-18.30. Il Carnevale dei bambini: evento all’insegna del divertimento, tra giochi, gonfiabili, animazione e sorprese. I bambini, con i loro costumi preferiti, saranno protagonisti di un’atmosfera colorata e coinvolgente, pensata per vivere insieme la magia del Carnevale. Piazza Padre Giacomo Viale a Bordighera Alta



16.00. Visita guidata in Villa Mariani e possibilità di vedere bozzetto 'Madonna dell' Olivo’ opera di Nicolò Barabino (8 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



18.00. Nell'ambito della stagione ‘Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera’, spettacolo teatrale dal titolo ‘Lu Santo Jullare Francesco’ con Ugo Dighero. Teatro Golzi al Palazzo del Parco (info e acquisto biglietti a questo link)



OSPEDALETTI



14.30. Festa di Carnevale sulla pista ciclabile arricchita dalla presenza di mercatini. In programma: ‘vintage games’ i giochi di una volta, la sfilata con trampoliere, la sfilata delle mascherine presenti, 'baby dance', balli di gruppo, spettacolo, premiazione mascherine e tanto divertimento. Colonna sonora a cura della Banda musicale folk Florelia di Ospedaletti



17.00. Per ‘Il Festival delle Ragazze’, la scrittrice Alice Malerba presenta il libro ‘Come brace coperta’. Sala Eventi La Piccola, ingresso libero



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



10.00. 'San Benedetto, cronache di una tradizione': esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Riviera dei Fiori, Caffè della Posta e il Rione Pantano in occasione dei 400 anni dal giuramento dei taggiaschi a San Benedetto Revelli. Caffè della Posta in via Soleri 5/e, fino al 12 marzo

SAN LORENZO AL MARE



16.00. Per la rassegna,’A Teatro per Merenda con mamma e papà’, evento speciale per il Carnevale: ‘A cavallo della fantasia’ (Il Teatro dei Mille Colori) con Salvatore Stella, in collaborazione con il CIV ‘Giardino di Magdala’ (ingresso in maschera gratuito). Teatro dell’albero, vicolo Vignasse 1, Tel/WhatsApp: 347 7302028 - email: info@ilteatrodellalbero.it



DIANO MARINA



10.00 & 14.00. Carnevale Dianese 2026 (57ª edizione): Carnevale dei Bambini al mattino in piazza del Comune + Sfilata dei carri allegorici nel pomeriggio con gruppi mascherati, gruppi folkloristici, brasiliane. Presentano Gianni Rossi e Elena Pochettino

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale in piazza del paese (ogni terza domenica del mese)



BORGOMARO



14.00. Festa di Carnevale con grandi e piccini tutti in maschera. Leccornie dolci e salate. Ex asilo di Borgomaro



CAMPOROSSO



14.30. Festa di Carnevale con intrattenimento, giochi, dolci, musica, artigianato e gara di beyblade con la banda folk di Ospedaletti ‘Florelia’. Piazza del paese



DIANO ARENTINO

9.00. ‘Escursioni Borghi di Ponente’: escursione di circa 4 ore nei Borghi del Ponente accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro (10 euro). Ritrovo a Diano Borello davanti alla Chiesa S Michele Arcangelo, info al 340 2440972

PERINALDO



14.30. ‘Carnevale dei bimbi a Perinaldo’ con giochi, la pentolaccia, una merenda e la premiazione della maschera artigianale più originale. Centro sportivo



RANZO



15.00. Carnevale dei Bambini: Merenda per tutti presso la sede della Pro Loco allietata dal Mago Falcon



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.00-20.00. ‘Vasadea’: mostra di ceramica dell’artista Fabiana D’Amico. Iniziativa a cura dell'archivio Sergio Gagliolo. Area Arte, via Municipio 1, fino al 22 febbraio (da venerdì a domenica)



FRANCIA

CANNES

18.00. ‘Cindarella’: spettacolo di balletto messo in scena dalla compagnia ‘Les Ballets de Monte-Carlo’ con le coreografie di Jean-Christophe Maillot sulle musiche di Serge Prokofiev. Grand Auditorium du Palais des Festivals (info e acquisto biglietti a questo link)



MONACO



18.00. Concerto con musica da camera di Von Weber, Schumann, Brahms. Auditorium Rainier III (info e acquisto biglietti a questo link)

NICE



9.00-11.30. Per il Carnevale di Nizza (153ª edizione), ‘Corsa dei camerieri’: gara in cui i partecipanti dovranno indossare costumi a tema ‘Lunga vita alla Regina’. Saranno premiati i 3 migliori costumi. Il vincitore riceverà un trofeo disegnato dall'artista Patrick Moya. Place du Palais de Justice nella Vecchia Nizza (tutte le info sull’evento a questo link)



11.00-18.00. Carnevale di Nizza (153ª edizione): Villaggio del Carnevale con divertimento e sorprese, laboratori, attività ed eventi, rinfreschi e pasti leggeri disponibili in loco. Square Leclerc, Promenade du Paillon, ingresso gratuito. Aperto tutti i giorni fino al 1° marzo. Giovedì 19 e 26 febbraio, chiusura fino alle 22.00 (tutte le informazioni sull’evento a questo link)

12.00-18.30. Per il Carnevale di Nizza (153ª edizione), ‘Il Carnevale francese’: selezione musicale 100% francese, un servizio di brunch per tutti i gusti e intrattenimento per grandi e piccini durante tutta la giornata: giochi per bambini, truccabimbi, trampoli, bocce, cabina fotografica e altre sorprese. Da 5 a 9 euro, gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Théâtre de Verdure, Espace Jacques Cotta (tutte le info sull’evento a questo link)



