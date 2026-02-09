Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 9 a domenica 15 febbraio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 9 FEBBRAIO

IMPERIA



18.00. Prove aperte del musical ‘Esopo Opera Rock’ con Carla Peirolero, Mariella Speranza, Enrico Campanati, Pietro Fabbri e il coro composto da circa trenta alunni delle scuole primarie imperiesi (5 euro). Teatro Cavour, posti limitati, non è possibile entrare a prova iniziata si raccomanda la massima puntualità (info e acquisto biglietti a questo link)

SANTO STEFANO AL MARE



17.30. ‘Il Paese degli Innamorati’ (2ª edizione): cuori luminosi in Piazza Saffi e Piazza Cavour, romantiche luminarie lungo la passeggiata a mare e un’atmosfera suggestiva che accoglie cittadini e visitatori in attesa dell’imminente festa di San Valentino

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



19.00. ‘Così fan tutte’ di Wolfgang Amadeus Mozart con Adriana Gonzalez, Samantha Hankey, Cecilia Bartoli, Peter Kellner, Filipe Manu, Alessandro Corbelli. Grimaldi Forum (info e acquisto biglietti a questo link)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MARTEDI’ 10 FEBBRAIO

IMPERIA



9.00 & 10.00. Per la Giornata del Ricordo, deposizione corona d’alloro con interventi del Sindaco e Presidente della Provincia di Imperia e del Presidente dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia + alle 10, presso l’Auditorium della Camera di Commercio, incontro con gli studenti con lettura di alcune testimonianze ed esecuzione di brani musicali e momenti di espressione teatrale

VENTIMIGLIA

11.00. Giorno del Ricordo: cerimonia ufficiale presso il cippo ubicato ai Giardini Martiri delle Foibe in Via Lamboglia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e la Delegazione provinciale dell’Opera Nazionale per i Caduti senza Croce

14.30. Giorno del Ricordo: l’Assessore regionale Claudia Morich, figlia di esuli giuliano-dalmati, incontra il Consiglio comunale dei Giovani Cittadini presso l’Aula Consiliare della Città di Ventimiglia

SANTO STEFANO AL MARE



17.30. ‘Il Paese degli Innamorati’ (2ª edizione): cuori luminosi in Piazza Saffi e Piazza Cavour, romantiche luminarie lungo la passeggiata a mare e un’atmosfera suggestiva che accoglie cittadini e visitatori in attesa dell’imminente festa di San Valentino



DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra omaggio a Paolo Scati: l'artista, l'archeologo e il cittadino’ con una selezione di dipinti, ceramiche e bozzetti che ripercorrono la carriera dell'artista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì al sabato fino al 28 febbraio), info 328 7068446

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO



SANREMO



16.00. Per la rassegna ‘Emozioni, Affetti e Colori nel Mondo’ rivolta ai bambini dal 3 ai 6 anni, ‘Kamishibai - Il teatro in valigia’, ‘La favola dei caldomorbidi, Artebambini di ‘Steiner C.’ (durata prevista circa 45 minuti). Biblioteca civica Corradi, Via Carli 1, ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria allo 0184 580723



17.00. Per il Festival di Musica Barocca, ‘Il Barocco (quasi) senza Vivaldi’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Francesco D’Arcangelo con il contraltista Logan Lopez Gonzalez. Musiche di Händel, Dall’Abaco, Ferrandini, Vivaldi (5 euro). Ex Oratorio di Santa Brigida nel Centro storico (più info)



IMPERIA



14.00-17.00. Per ‘Incontri’ Rari’, ‘Bibliogame: viaggio nel Mondo del Gioco da Tavolo’: pomeriggio ludico dedicato al gioco da tavolo e non solo (un mercoledì al mese fino al 13 maggio). Biblioteca Spazio Raro, via Verdi 14, info 393 962 7514



18.00. Per il progetto ‘Le parole volano’, ‘Sulla Scia di Ulisse’ conferenza di Corrado Bologna dal titolo ‘Ulisse. Uno, Nessuno, Centomila. Sala Ridotto del Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)

20.00. Per il ciclo ‘Il Grande Cinema al Teatro Cavour, proiezione film ‘Gli uomini preferiscono le bionde’ di Howard Hawks con Jane Russell, Marilyn Monroe, Charles Coburn, Elliott Reid, Tommy Noonan (Usa 1953). Teatro Cavour (acquisto biglietti a questo link)

SANTO STEFANO AL MARE



17.30. ‘Il Paese degli Innamorati’ (2ª edizione): cuori luminosi in Piazza Saffi e Piazza Cavour, romantiche luminarie lungo la passeggiata a mare e un’atmosfera suggestiva che accoglie cittadini e visitatori in attesa dell’imminente festa di San Valentino



DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra omaggio a Paolo Scati: l'artista, l'archeologo e il cittadino’ con una selezione di dipinti, ceramiche e bozzetti che ripercorrono la carriera dell'artista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì al sabato fino al 28 febbraio), info 328 7068446

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



19.00. Cena sul palco: serata con oltre venti tableaux musicali e coreografici, con gli artisti dell'Opéra. Per il palato: una cena raffinata, creata da uno chef di fama. Opéra Nice Côte d'Azur, anche domani (info e prenotazioni a questo link)



19.30. Per la rassegna ‘Il Teatro della Vita’,‘M’accompagno da me’: spettacolo teatrale con Michele La Ginestra. Théâtre des Muses (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



16.00. Per il Carnevale di Nizza (153ª edizione), ‘Il Grand Charivari’: grande raduno popolare e festoso a margine delle sfilate, con numerose attività (concerto con DJ, distribuzione di ganse, balli e musica). Rue Richelmi, davanti alla Casa del Carnevale (tutte le informazioni sull’evento a questo link)





GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO

SANREMO

12.30. 420&470 The Carnival Race 2026: partenza prima regata nello specchio antistante la città (più info)



IMPERIA



12.00 & 13.00. Per ‘Teatro a Mezzogiorno’, Rino Gaetano raccontato da Eugenio Ripepi, chitarra e voce (due rappresentazioni). Foyer del Teatro Cavour (info e prenotazioni)



VENTIMIGLIA



8.45. Escursione da Mentone a Montecarlo lungo il sentiero costiero a cura del CAI sezione Sanremo. Ritrovo alle 8.45 presso la stazione di Ventimiglia per poi prendere il treno delle 9.12 diretto a Mentone. Per informazioni e adesioni contattare il referente, Luca 329 7375381 (più info)

SANTO STEFANO AL MARE



17.30. ‘Il Paese degli Innamorati’ (2ª edizione): cuori luminosi in Piazza Saffi e Piazza Cavour, romantiche luminarie lungo la passeggiata a mare e un’atmosfera suggestiva che accoglie cittadini e visitatori in attesa dell’imminente festa di San Valentino



DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra omaggio a Paolo Scati: l'artista, l'archeologo e il cittadino’ con una selezione di dipinti, ceramiche e bozzetti che ripercorrono la carriera dell'artista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì al sabato fino al 28 febbraio), info 328 7068446



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. Per la rassegna ‘Tea con l’Autore’, presentazione libro ‘Ricette per ogni stagione’ (Edizioni Semi Rurali) di Tanya e Barry Guglielmi per Libereso Guglielmi con Claudio Porchia. Sala Piccola del Centro Sociale ‘Incontro’, ingresso libero



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO



16.00. Giovedì Grasso con Animazione per bambini, Zucchero filato gratuito, Sfilata di mascherine, Battaglia di coriandoli, Baby dance, Trucca bimbi, Premiazione mascherine più originali con la partecipazione degli artisti della FEM Spettacoli. Piazza Clavesana (la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo presso il Teatro Concordia)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



19.00. Cena sul palco: serata con oltre venti tableaux musicali e coreografici, con gli artisti dell'Opéra. Per il palato: una cena raffinata, creata da uno chef di fama. Opéra Nice Côte d'Azur, anche domani (info e prenotazioni a questo link)



20.00. ‘Cyrano De Bergerac’ su testo di Edmond Rostand con gli attori Alexia Giordano, Edouard Baer, Catherine Salviat, Tito El Francès, Aïtor de Calvairac, Grégoire Leprince-Ringuet, Atmen Kelif, Christophe Meynet, Rémi Briffrault, Florent Hu, Telma Bello, Jeanne Fuchs et Gilles Gaston-Dreyfus. Théâtre Princesse Grace, avenue d’Ostende 12 (info e acquisto biglietti a questo link)

VENERDI’ 13 FEBBRAIO

SANREMO



12.00. 420&470 The Carnival Race 2026: partenza seconda regata nello specchio antistante la città (più info)



IMPERIA



17.15. Incontro con l'associazione Michele De Tommaso sul tema ‘Dis-fare e ri-fare le intimità’, riflessioni su normativa e contronormatività relazionali a partire dal poliamore, con Nicole Braida dell'Università di Torino. Teatro dell’Attrito, Via B. Bossi, info e prenotazioni 320 2127561



BORDIGHERA



20.30. ‘Il Venerdì del San Marco’: serata anni ‘80 e ‘90 con Gourmet Dinner Show (Formula Exclusive 30 euro, Calice, Antipasti, Piatto Unico Premium, Dessert) + Radio Live Show by Alex Cosentino. Dalle 22.30 Club & Cocktail con Live Band 80s/90s. Ristorante gourmet San Marco, Lungomare Argentina 36 (ngresso libero al dopocena), Prenotazione tavoli: whatsapp 380 4399192

SANTO STEFANO AL MARE



17.30. ‘Il Paese degli Innamorati’ (2ª edizione): cuori luminosi in Piazza Saffi e Piazza Cavour, romantiche luminarie lungo la passeggiata a mare e un’atmosfera suggestiva che accoglie cittadini e visitatori in attesa dell’imminente festa di San Valentino



SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per ‘TeatRotary’, rassegna teatrale a sostegno della lotta al disagio giovanile, la Libera Compagnia Teatro Sacco e il Teatro il Sipario strappato presentano ‘Non smetterò di cantare il mare’ di Lazzaro Calcagno con Antonio Carlucci e Matteo Troilo (20 euro). Teatro dell’Albero, info e prenotazioni: rotaryimperia@gmail.com - info@ilteatrodellalbero.it - WhatsApp: 340 4928234



DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra omaggio a Paolo Scati: l'artista, l'archeologo e il cittadino’ con una selezione di dipinti, ceramiche e bozzetti che ripercorrono la carriera dell'artista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì al sabato fino al 28 febbraio), info 328 7068446



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.00-20.00. ‘Vasadea’: mostra di ceramica dell’artista Fabiana D’Amico. Iniziativa a cura dell'archivio Sergio Gagliolo. Area Arte, via Municipio 1, fino al 22 febbraio (da venerdì a domenica)



20.00. Proiezione ‘Signs Out Of Time’. Area Arte, via Municipio 1



FRANCIA

MENTON



11.00. Fête du Citron (97ª edizione): inaugurazione esposizione dei motivi di agrumi ai Giardino Biovès, fino al 1° marzo (il programma e la biglietteria)



NICE

11.00-18.00. Carnevale di Nizza (153ª edizione): Villaggio del Carnevale con divertimento e sorprese, laboratori, attività ed eventi, rinfreschi e pasti leggeri disponibili in loco. Square Leclerc, Promenade du Paillon, ingresso gratuito. Aperto tutti i giorni fino al 1° marzo. Giovedì 19 e 26 febbraio, chiusura fino alle 22.00 (tutte le informazioni sull’evento a questo link)



20.00. The Rock Symphony Orchestra: i più grandi capolavori del rock mondiale eseguiti da una maestosa orchestra sinfonica, un coro imponente e una rock band ad alta energia. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (info e acquisto biglietti a questo link)

20.30. ‘L’Amour’: concerto dell’Ensemble Baroque de Nice con musiche di Vivaldi e Heller. Église Saint-Martin (info e acquisto biglietti a questo link)



SABATO 14 FEBBRAIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



12.00. 420&470 The Carnival Race 2026: partenza terza regata nello specchio antistante la città (più info)



14.00. Carnevale dei Bambini con animazione, sfilata con premi per la maschera più originale, laboratori e truccabimbi. Corso Salvo D'Acquisto



17.00. ‘Focus sulla Riforma’: dibattito aperto alla cittadinanza sull’importanza del voto e sull’indipendenza della magistratura dal titolo con la partecipazione di: Laura Russo, Magistrato e componente del Comitato Giusto dire NO; Salvatore Salemi, Magistrato e componente del Comitato Giusto dire NO. Presenta e coordina Claudio Donzella. Sala della Federazione Operaia Sanremese, in Via F. Corradi 47



17.00. Per il Festival di Musica Barocca, ‘Il Barocco (quasi) senza Vivaldi’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Biagio Micciulla con all’Oboe Luca Marino. Musiche di Dall'Abaco, Händel, Albinoni, Leclair, Sammartini (5 euro). Ex Oratorio di Santa Brigida nel Centro storico (più info)



18.00. Inaugurazione Casa Sanremo .Bazr Conduce Grazia Serra. Palafiori, via Alessandro Volta 18, ingresso consentito solo con invito o pass

IMPERIA



11.00. ‘Trame di Carnevale’: laboratorio creativo rivolto a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni all’insegna dell’arte, del gioco e della creatività (ingresso + laboratorio 9 euro a bambino). M.A.C.I. a Villa Faravelli (info e iscrizioni a questo link)

14.30. Festa di Carnevale in Banchina Aicardi: pomeriggio di festa, colori e allegria dedicato a grandi e piccini con un ricco programma di spettacoli, animazione, truccabimbi, baby dance, musica, battaglie di coriandoli e la tradizionale sfilata delle mascherine più originali in Calata Cuneo, Piazza San Giovanni, Via dell’Ospedale e i Portici di Via Bonfante



14.30. ‘Carnevale a San Valentino’: pomeriggio tra maschere, allegria e romanticismo con in palio il premio per il miglior costume autoprodotto a tema, oltre a tante altre sorprese. Piazzale di Cristo Re



21.00. Rappresentazione dell’opera ‘Don Giovanni’ di Molière, Da Ponte, Mozart con Arturo Cirillo, Giacomo Vigentini, Giulia Trippetta, Irene Ciani, Francesco Petruzzelli, Rosario Giglio. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)

21.15. ‘A bad day’: spettacolo musicale con Egle Sommacal e Sara Ardizzoni, premi Ciampi alla carriera nel 2024, progetto di musica strumentale con chitarristi di formazione non accademica. Teatro dell’Attrito, Via B. Bossi, info e prenotazioni 320 2127561



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

SANTO STEFANO AL MARE



17.30. ‘Il Paese degli Innamorati’ (2ª edizione): cuori luminosi in Piazza Saffi e Piazza Cavour, romantiche luminarie lungo la passeggiata a mare e un’atmosfera suggestiva che accoglie cittadini e visitatori in attesa dell’imminente festa di San Valentino



DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra omaggio a Paolo Scati: l'artista, l'archeologo e il cittadino’ con una selezione di dipinti, ceramiche e bozzetti che ripercorrono la carriera dell'artista. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì al sabato fino al 28 febbraio), info 328 7068446

21.00. ‘Arrivano i dunque’: spettacolo teatrale di e con Alessandro Bergonzoni (fuori abbonamento). Politeama Dianese, info 0183 495930 (più info)

ENTROTERRA

DIANO ARENTINO



15.00. Festa di Carnevale con Pentolaccia, merenda e giochi con il clown Caramelito. Piazza del Comune



REZZO



14.00. Caccia alle Storie in cammino: pomeriggio pensato per esplorare il borgo tra mappe, storie e laboratori con una caccia al tesoro alla ricerca delle Storie in Cammino disseminati nel borgo, da ascoltare grazie ai QR code. Ritrovo in Piazza del Comune per registrazione e consegna delle mappe. Alle 15.30, serie di laboratori pratici su prenotazione WhatsApp 375 6342236

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.00-20.00. ‘Vasadea’: mostra di ceramica dell’artista Fabiana D’Amico. Iniziativa a cura dell'archivio Sergio Gagliolo. Area Arte, via Municipio 1, fino al 22 febbraio (da venerdì a domenica)

FRANCIA

MENTON



14.00. Fête du Citron (97ª edizione), fino al 1° marzo: corso dei frutti d’oro (il programma e la biglietteria)



MONACO



8.00. Monaco Run Gramaglia con: Trail del Mont Agel – 30 km; City Trail – 12 km attraverso la Principauté; 1000 m – Corse gratuite per bambini; 10 km; 5 km; Camminata benefica Pink Ribbon. Quai Albert Ier, Port Hercule (più info)



20.00. Cecilia & Plácido: Récital con il Mezzo-Soprano Cecilia Bartoli e il Baritono Plácido Domingo. Opéra de Monte-Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



11.00-18.00. Carnevale di Nizza (153ª edizione): Villaggio del Carnevale con divertimento e sorprese, laboratori, attività ed eventi, rinfreschi e pasti leggeri disponibili in loco. Square Leclerc, Promenade du Paillon, ingresso gratuito. Aperto tutti i giorni fino al 1° marzo. Giovedì 19 e 26 febbraio, chiusura fino alle 22.00 (tutte le informazioni sull’evento a questo link)



14.00-18.00. Per il Carnevale di Nizza (153ª edizione), ‘La Carnevalina’: enorme sfilata di teste giganti, bande di batucada e gruppi di danza sotto una pioggia di fiori di mimosa. Partenza dalla Cattedrale di Notre-Dame, prosieguo lungo Avenue Jean-Médecin e termine sulla Promenade des Anglais, vicino al Théâtre de Verdure. Ingresso gratuito (tutte le informazioni sull’evento a questo link)



21.00. Per il Carnevale di Nizza (153ª edizione), sfilata di apertura illuminata in Place Masséna (tutte le informazioni sull’evento a questo link)



DOMENICA 15 FEBBRAIO

SANREMO

12.00. 420&470 The Carnival Race 2026: partenza quarta e ultima regata nello specchio antistante la città. Premiazioni al termine (più info)



12.00-18.00. Riviera Winter Festival (1ª edizione): Master Dbj con il suo dj set propone le più belle hit di ieri e di oggi + street food con piatti sfiziosi e stuzzicherie perfette da abbinare a cocktail, vini, birre e drink e ambientazione a tema. Serra La Fenice di villa Nobel, info e prenotazioni tavoli al 349 4661632

IMPERIA



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: i visitatori potranno immergersi in un itinerario all’interno della storica dimora del celebre clown Charles Adrien Wettach, conosciuto in tutto il mondo come ‘Grock’. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e prenotazioni a questo link)



14.30. Gran Carnevale dei bambini: Le 6 fatiche di Asterix con Maschere, Giochi, Estrazioni Lotteria. Campo dei Giuseppini Piazza Mons. Marello a Borgo Fondura

17.00. Per la stagione 2026 ‘Shhh…’, ‘Prima Practica – Ovvero, prima la Musica e poi le Parole’ di Inez Project. ‘Lo Spazio Vuoto, via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720



VENTIMIGLIA



14.00. ‘Carlevà d'a Ciassa’ (47ª edizione) con giochi, la pentolaccia, i gonfiabili di Family Friends, la lotteria dei bambini, il banchetto dei dolci, il falò del Re Carnevale, musici e sbandieratori + premio per il miglior costume. piazza della Cattedrale a Ventimiglia Alta



VALLECROSIA



14.30. Carnevale a Vallecrosia sul Solettone Sud

BORDIGHERA



15.00-18.30. Il Carnevale dei bambini: evento all’insegna del divertimento, tra giochi, gonfiabili, animazione e sorprese. I bambini, con i loro costumi preferiti, saranno protagonisti di un’atmosfera colorata e coinvolgente, pensata per vivere insieme la magia del Carnevale. Piazza Padre Giacomo Viale a Bordighera Alta



18.00. Nell'ambito della stagione ‘Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera’, spettacolo teatrale dal titolo ‘Lu Santo Jullare Francesco’ con Ugo Dighero. Teatro Golzi al Palazzo del Parco (info e acquisto biglietti a questo link)



OSPEDALETTI



14.30. Festa di Carnevale sulla pista ciclabile arricchita dalla presenza di mercatini. In programma: ‘vintage games’ i giochi di una volta, la sfilata con trampoliere, la sfilata delle mascherine presenti, 'baby dance', balli di gruppo, spettacolo, premiazione mascherine e tanto divertimento. Colonna sonora a cura della Banda musicale folk Florelia di Ospedaletti



17.00. Per ‘Il Festival delle Ragazze’, la scrittrice Alice Malerba presenta il libro ‘Come brace coperta’. Sala Eventi La Piccola, ingresso libero



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)

SAN LORENZO AL MARE



16.00. Per la rassegna,’A Teatro per Merenda con mamma e papà’, evento speciale per il Carnevale: ‘A cavallo della fantasia’ (Il Teatro dei Mille Colori) con Salvatore Stella, in collaborazione con il CIV ‘Giardino di Magdala’ (ingresso in maschera gratuito). Teatro dell’albero, vicolo Vignasse 1, Tel/WhatsApp: 347 7302028 - email: info@ilteatrodellalbero.it



DIANO MARINA



10.00 & 14.00. Carnevale Dianese 2026 (57ª edizione): Carnevale dei Bambini al mattino in piazza del Comune + Sfilata dei carri allegorici nel pomeriggio con gruppi mascherati, gruppi folkloristici, brasiliane. Presentano Gianni Rossi e Elena Pochettino

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale in piazza del paese (ogni terza domenica del mese)



BORGOMARO



14.00. Festa di Carnevale con grandi e piccini tutti in maschera. Leccornie dolci e salate. Ex asilo di Borgomaro



CAMPOROSSO



14.30. Festa di Carnevale con intrattenimento, giochi, dolci, musica, artigianato e gara di beyblade con la banda folk di Ospedaletti ‘Florelia’ Piazza del paese.

PERINALDO



14.30. ‘Carnevale dei bimbi a Perinaldo’ con giochi, la pentolaccia, una merenda e la premiazione della maschera artigianale più originale. Centro sportivo



RANZO



15.00. Carnevale dei Bambini: Merenda per tutti presso la sede della Pro Loco allietata dal Mago Falcon



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



16.00-20.00. ‘Vasadea’: mostra di ceramica dell’artista Fabiana D’Amico. Iniziativa a cura dell'archivio Sergio Gagliolo. Area Arte, via Municipio 1, fino al 22 febbraio (da venerdì a domenica)



FRANCIA

CANNES

18.00. ‘Cindarella’: spettacolo di balletto messo in scena dalla compagnia ‘Les Ballets de Monte-Carlo’ con le coreografie di Jean-Christophe Maillot sulle musiche di Serge Prokofiev. Grand Auditorium du Palais des Festivals (info e acquisto biglietti a questo link)



MONACO



18.00. Concerto con musica da camera di Von Weber, Schumann, Brahms. Auditorium Rainier III (info e acquisto biglietti a questo link)

NICE



9.00-11.30. Per il Carnevale di Nizza (153ª edizione), ‘Corsa dei camerieri’: gara in cui i partecipanti dovranno indossare costumi a tema ‘Lunga vita alla Regina’. Saranno premiati i 3 migliori costumi. Il vincitore riceverà un trofeo disegnato dall'artista Patrick Moya. Place du Palais de Justice nella Vecchia Nizza (tutte le info sull’evento a questo link)



11.00-18.00. Carnevale di Nizza (153ª edizione): Villaggio del Carnevale con divertimento e sorprese, laboratori, attività ed eventi, rinfreschi e pasti leggeri disponibili in loco. Square Leclerc, Promenade du Paillon, ingresso gratuito. Aperto tutti i giorni fino al 1° marzo. Giovedì 19 e 26 febbraio, chiusura fino alle 22.00 (tutte le informazioni sull’evento a questo link)

12.00-18.30. Per il Carnevale di Nizza (153ª edizione), ‘Il Carnevale francese’: selezione musicale 100% francese, un servizio di brunch per tutti i gusti e intrattenimento per grandi e piccini durante tutta la giornata: giochi per bambini, truccabimbi, trampoli, bocce, cabina fotografica e altre sorprese. Da 5 a 9 euro, gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Théâtre de Verdure, Espace Jacques Cotta (tutte le info sull’evento a questo link)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate