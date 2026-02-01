Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 1° febbraio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

Enrico Galiano in 'Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci' al Teatro Comunale di Ventimiglia

DOMENICA 1° FEBBRAIO

SANREMO

12.00. Dragon Winter Series: partenza della terza regata nello specchio antistante la città. Premiazione al termine (più info)



16.00-21.00. ‘Milonga Palace Sanremo’: pomeriggio di tango argentino con una lezione di tango tenuta da Carina D'Alvia ed Hernand Gerez (20 euro) + selezione di musica argentina (12 euro). Grand hotel des Anglais

IMPERIA

16.30. Per la Stagione 3025/26, spettacolo teatrale di Carlo Goldoni dal titolo ‘Gli Innamorati’ con Claudio Casadio, Valentina Carli, Leone Tarchiani, Loredana Giordana e con Maria Lauria, Lorenzo Carpinelli, Damiano Spitaleri, Alberto Gandolfo. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA



18.00. Per la rassegna ‘Sipario d’Autore’, 'Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci’: viaggio teatrale di Enrico Galiano tra mitologia e talento. Teatro Comunale (info e acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



10.00. 'Trofeo del mare': manifestazione motociclistica a cura dell'associazione sportiva dilettantistica Gentlemen Motoclub Bordighera. Spiaggia situata tra l'impianto di depurazione e il confine con il comune di Vallecrosia



16.00. Visita guidata in Villa Mariani e possibilità di vedere bozzetto 'Madonna dell' Olivo’ opera di Nicolò Barabino (8 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

SAN LORENZO AL MARE



16.00. Per la rassegna ’A Teatro per Merenda con mamma e papà’, spettacolo per famiglie dal titolo ‘Serenomonster - Agenzia Spaventi’. Teatro dell’albero, vicolo Vignasse 1, Tel/WhatsApp: 347 7302028 - email: info@ilteatrodellalbero.it



DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30-19.00. Fiera della Candelora – Arti & Sapori della Rovere’ (25ª edizione): tre giorni dedicati alle eccellenze del territorio, ai profumi della cucina, all’artigianato e all’atmosfera autentica del borgo con street food, spettacoli, enogastronomia, tradizione e cultura. Piazze e vie del paese, fino al 3 febbraio

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00-17.30. Torneo di scacchi su sei turni con partite da 15 minuti rivolto a tutti, grandi e piccini e organizzato dall'associazione pensionati di Camporosso e dall'Asd Scacchi Sanremo 'Nenad Suava .(iscrizione 5 euro). Circolo pensionati in via Puccini, iscrizioni whatsapp al numero 333 4633764



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



MONTEGROSSO PIANLATTE



17.00. Terzo ed ultimo appuntamento del tradizionale evento ‘Note e Canti per Gloria’ con esibizione del Coro Loderò di Albenga, diretto dal Paolo Guido. Chiesa Parrocchiale di San Biagio



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



9.30-12.30. Incontro di ‘Pittura ad acquarello’ a cura di Claudia Sala. Asilo Bambini Felici, via Del Municipio, info 329 9847148



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta (prima domenica di ogni mese)



MONACO



15.00. Tappa di concentrazione della 28esima edizione del Rallye Monte-Carlo Historique. Quai Albert 1er (più info)



16.30. ‘La Raison du Plus Fou’: commedia contemporanea con Franck Mercadal e Gregori Baquet. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)

