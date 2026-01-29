Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 29 gennaio a domenica 1° febbraio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 29 GENNAIO

SANREMO

16.30. ‘Dal Lulav alla Rosa Bianca: simboli di unità e resistenza’: conferenza su simboli ebraici e Resistenza tedesca contro il Nazismo con il botanico Claudio Littardi e il presidente della Fondazione ‘l’Uomo e il Pellicano’ Alberto Guglielmi Manzoni. Sala del Floriseum, Museo del Fiore, in corso Felice Cavallotti 113, ingresso libero e gratuito



16.30. Nell’ambito del format ‘Casino Culturae Festival’, ‘Auguri Festival della Canzone Italiana 29 gennaio 1951- 29 gennaio 2026’: la storia della kermesse canora attraverso canzoni video e musica dal vivo con Stefano Brocks, presentazione libro ‘Sanremo Vs Hit Parade’ e intrattenimento musicale della band del Liceo Cassini. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



IMPERIA



12.00 & 13.00. Per ‘Teatro a Mezzogiorno’, Franco Battiato raccontato da Eugenio Ripepi, chitarra e voce (due rappresentazioni). Foyer del Teatro Cavour (info e prenotazioni)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. Per la rassegna ‘Il tea con l’autore’ (15ª edizione), presentazione libro di Fulvio Damele dal titolo ‘La partita fantasma’ (ed. Leucotea). Sala Piccola del Centro Sociale Incontro, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



19.00. ‘La Walkyrie’: rappresentazione dell’opera di Richard Wagner. Direzione musicale di Gianluca Capuano. Messa in scena di Davide Livermore. Salle Garnier (più info)



20.00. ‘La Raison du Plus Fou’: commedia contemporanea con Franck Mercadal e Gregori Baquet. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



VENERDI’ 30 GENNAIO



SANREMO



12.30. Dragon Winter Series: partenza della prima regata nello specchio antistante la città (più info)



16.00. In occasione della Giornata della Memoria, il regista Piero Farina terrà una prolusione sull'argomento ‘Tu non devi parlare’. Segue proiezione del docufilm ‘Per ignota destinazione’ prodotto da Rai Uno nel 1995. Regia voce e testi di Piero Farina. Sala degli Specchi del Comune



IMPERIA



17.00. Presentazione del volume ‘Da Hermann Hesse al Paese delle Nevi’ di Viviana Spada introdotto dalla giornalista Gabriella Benedetti. Libreria Ragazzi, via Amendola 24, ingresso libero

17.30. Nell'ambito della tredicesima rassegna degli Aperitivi letterari, incontro con l'autore', Pamela Pepiciello presenta l'ultimo libro di Genevieve Alberti 'La pasta del Capitano', una riflessione sul precariato femminile e sulle molestie sessuali. Letture a cura di Elena Orsini. Teatro dell'Attrito



21.00. Il Teatro dell'Attrito porterà in scena il nuovo spettacolo ‘L'Oro della Resistenza’, di e con Pier Di Pasqua e Renato Donati, musica e narrazione nel ricordo delle sei medaglie d'oro al valor militare nella lotta di Liberazione al nazifascismo della provincia di Imperia. Casa del Popolo in via del Collegio 3, info e prenotazioni 329 495551



21.15. ‘All Original Tunes’: concerto jazz del Leo Lagorio Project, band è composta da Piero Mareri al piano elettrico, Mauro De Moro al basso elettrico, Giovanni Piccardo alla batteria, Antonello Sbarra alla chitarra elettrica, Leo Lagorio ai sassofoni. Ospiti speciali: Claudio Capurro al sax alto e flauto e Luca Begonia al flicorno. Teatro Lo Spazio Vuoto, info e acquisto biglietti 329 7433720



VENTIMIGLIA



17.30. ‘La Palestina attraverso lo sguardo di Frantz Fanon - Dalla sofferenza alla resistenza’: conferenza con relatori Roberto Beneduce (Università di Torino e Associazione Frantz Fanon) e Simona Taliani (Università di Napoli L’Orientale e Associazione Frantz Fanon). Sala Polivalente della Chiesa di Sant’Agostino, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



15.00-18.00. Incontro di ‘Pittura ad acquarello’ a cura di Claudia Sala. Asilo Bambini Felici, via Del Municipio, anche domani, info 329 9847148



FRANCIA

MONACO



20.00. ‘La Raison du Plus Fou’: commedia contemporanea con Franck Mercadal e Gregori Baquet. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)



20.00. ‘Il giorno pazzo o le nozze di Figaro’: spettacolo teatrale con Philippe Torreton, Marie Vialle, Éric Bougnon, Grétel Delattre, Salomé Dienis Meulien, Catherine Allégret, Jean-Jacques Moreau, Pascal Vannson, Antoine Prud'homme de La Boussinière, Jean-Yves Roan. Théâtre Princesse Grace, avenue d’Ostende 12 (più in



SABATO 31 GENNAIO



SANREMO



9.30-12.30. Presentazione dei primi risultati del progetto ‘Educare in Comune - Sanremo comunità educante: la città dei bambini’. Durante l’evento saranno mostrati gli elaborati prodotti dai bambini delle scuole dell’infanzia e dei nidi nei primi mesi di attività. Padiglione Pedriali di Villa Ormond, partecipazione libera



11.00. Per la rassegna ‘Emozioni, Affetti e Colori nel Mondo’ rivolta ai bambini dai 7-10 anni, Caccia al Tesoro Letterario: ‘La bussola delle emozioni: dalla rabbia alla felicità, le emozioni raccontate ai ragazzi (Mondadori). Biblioteca civica, ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria allo 0184 58 07 23 - e-mail: biblioteca@comunedisanremo.it

12.00. Dragon Winter Series: partenza della seconda regata nello specchio antistante la città (più info)



17.00. Per il Festival di Musica Barocca, 0Il Barocco (quasi) senza Vivaldi’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Fabrizio Callai con Chiara Venturini al Flauto. Musiche di Federico II, il Grande, Johann Joachim Quant, Johann Christoph Friedrich Bach, Georg Matthias Monn (5 euro). Ex Oratorio di Santa Brigida nel Centro storico (più info)

IMPERIA

16.00. Convegno dal titolo ‘Transizione sì, ma non così!’ organizzato dal Comitato di Intervento Popolare e prende spunto dal progetto eolico Imperia – Monti Moro e Guardiabella, con l’obiettivo di offrire una riflessione critica e documentata sugli impatti ambientali, sanitari e territoriali delle attuali politiche di transizione energetica. Intervengono: Enrico Pira, medico del lavoro ed ex sindaco di Pieve di Teco; Marco Piombo, Coordinatore WWF Savona e Delegato WWF Liguria; Giuseppe Raggi, studioso delle normative sulla conversione energetica. Sala Convegni della Biblioteca Civica, ingresso libero

21.00. Per la Stagione 3025/26, spettacolo teatrale di Carlo Goldoni dal titolo ‘Gli Innamorati’ con Claudio Casadio, Valentina Carli, Leone Tarchiani, Loredana Giordana e con Maria Lauria, Lorenzo Carpinelli, Damiano Spitaleri, Alberto Gandolfo. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



VALLECROSIA

14.00-17.30. Torneo Beyblade X: competizione con formato standard a doppia eliminazione. In palio premi Takara Tomy per i primi tre classificati, lotteria con premio a estrazione e riconoscimento per il miglior giocatore under 10 (iscrizione 10 euro). Oratorio Don Bosco



CERVO



17.00. Per la rassegna ‘Cervo in Blu d’Inchiostro’, presentazione di ‘Anna K. Il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff’ (Fuoriscena) di Tiziana Ferrario, giornalista Tg 1 e scrittrice. Intervista a cura di Patrizia Milanese, docente del Liceo Cassini di Sanremo. Oratorio di Santa Caterina, ingresso gratuito

ENTROTERRA

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



20.00. ‘La Raison du Plus Fou’: commedia contemporanea con Franck Mercadal e Gregori Baquet. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)



NICE



19.30. Temenos: spettacolo di danza contemporanea. Espace Magnan, salle Jean Vigo, Rue Louis de Coppet 31 (più info)





DOMENICA 1° FEBBRAIO

SANREMO

12.00. Dragon Winter Series: partenza della terza regata nello specchio antistante la città. Premiazione al termine (più info)

IMPERIA

16.30. Per la Stagione 3025/26, spettacolo teatrale di Carlo Goldoni dal titolo ‘Gli Innamorati’ con Claudio Casadio, Valentina Carli, Leone Tarchiani, Loredana Giordana e con Maria Lauria, Lorenzo Carpinelli, Damiano Spitaleri, Alberto Gandolfo. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA



18.00. Per la rassegna ‘Sipario d’Autore’, Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci’: viaggio teatrale di Enrico Galiano tra mitologia e talento. Teatro Comunale (info e acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

SAN LORENZO AL MARE



16.00. Per la rassegna ’A Teatro per Merenda con mamma e papà’, spettacolo per famiglie dal titolo ‘Serenomonster - Agenzia Spaventi’. Teatro dell’albero, vicolo Vignasse 1, Tel/WhatsApp: 347 7302028 - email: info@ilteatrodellalbero.it



DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30-19.00. Fiera della Candelora – Arti & Sapori della Rovere’ (25ª edizione): tre giorni dedicati alle eccellenze del territorio, ai profumi della cucina, all’artigianato e all’atmosfera autentica del borgo con street food, spettacoli, enogastronomia, tradizione e cultura. Piazze e vie del paese, fino al 3 febbraio

ENTROTERRA

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



9.30-12.30. Incontro di ‘Pittura ad acquarello’ a cura di Claudia Sala. Asilo Bambini Felici, via Del Municipio, info 329 9847148



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta (prima domenica di ogni mese)



MONACO



15.00. Tappa di concentrazione della 28esima edizione del Rallye Monte-Carlo Historique. Quai Albert 1er (più info)



16.30. ‘La Raison du Plus Fou’: commedia contemporanea con Franck Mercadal e Gregori Baquet. Théâtre des Muses, boulevard du Jardin Exotique 45 (più info)

Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate