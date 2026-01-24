Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 24 a domenica 25 gennaio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 24 GENNAIO



SANREMO

10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (più info)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (giovedì, sabato e domenica h 10/13-15/18, venerdì h 9/13-15/18). Forte di Santa Tecla, fino al 25 gennaio (info e acquisto biglietti a questo link)



11.55. Inverno in regata: partenza delle regate del 42° Campionato Invernale West Liguria. Spazio acqueo antistante la città, anche domani (più info)



16.00-18.30. Conferenza di Domenico Graglia dal titolo ‘Breve introduzione la ‘Patafisica. Alfred Jarry e l'arte (negli) incontri. Le Città Patafisiche: quando La Scienza delle scienze necessita di essere scoperta attraverso espedienti adeguati. Esercitazioni pratiche su auto-suggestioni. Accademia della Pigna Piazza del Capitolo 1, informazione a: fondazionepata@officinebrand.it oppure presentarsi 15 minuti prima delle lezioni per poter partecipare



17.00. ‘Armonie corali per il nuovo anno’: concerto del Coro Nova Tempora. Direttore e soprano: Gabriella Costa. Pianoforte: Riccardo Crespi. Forte di Santa Tecla (più info)



17.00. Per la rassegna ‘Giovani note in antiche sale’, concerto pianistico di Nicola Iannielli in collaborazione con l’Ass. Leoncavallo di Potenza. In programma musiche di Franz Liszt. Palazzo Roverizio, ingresso libero



17.00. Festival di Musica Barocca (5ª edizione): ‘Il Barocco (quasi) senza Vivaldi’, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Emilia Di Pasquale con Antonio Fiorenza (tromba). Musiche di: Dall'Abaco, Hertel, Castrucci, Fasch, Vivaldi (5 euro). Ex Oratorio di Santa Brigida (più info)



20.00. ‘4th Birthday Night’: dinner show con accompagnamento musicale di Paolo Rossi promosso dall’Associazione di Volontariato ‘La Casa Grande di Giz’ con parte del ricavato devoluto alla stessa associazione. Evento organizzato da ‘Prime Quality’. Villa Nobel, Corso Felice Cavallotti, 116 (contributo per la partecipazione 75 euro)



21.00. Per la Stagione 2025-2026, ‘Scomode verità e 3 storie vere’, spettacolo teatrale di Giampaolo Morelli e Gianluca Ansanelli con la partecipazione del M° Sergio Colicchio. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



11.00. Nell'ambito del 'Club di Conversazione', presentazione del libro autobiografico di Stefano Senardi 'La musica è un lampo' (Fandango), un racconto in prima persona ricco di aneddoti, storie e riflessioni sul valore della musica e sullo stato dell’arte oggi. Piazza E. De Amicis 11



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



BORDIGHERA



15.30-18.30. Ultimo giorno esposizione delle Opere di Elio Lentini dal titolo ‘L’Arte è pensiero che diventa forma’ + presentazione del libro ‘L’arte è pensiero che diventa forma – racconto di un percorso’. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero



17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘Non solo sassi (La magia del macro)’ di Sergio D'Orsi. Sede dell' Unione Culturale Democratica, via Al Mercato 8, ingresso libero



SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per il ‘Giorno della Memoria’, ‘Storie di memoria, persone nella storia’: serata dedicata alla storia della famiglia genovese De Benedetti raccontata da Filippo Biolè. Interverranno il Sindaco Enzo Mazzarese, la Prof.ssa Anna Maria Peroglio Biasia e l'avv. Filippo Biolè, Presidente ANED Genova. Letture a cura degli attori del Teatro dell’Albero (Loredana De Flavis e Paolo Paolino). Partecipa la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori 'Note Libere'.. Teatro Comunale Sala Beckett, ingresso libero

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

21.00. Per la stagione 2025/26 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla compagnia ‘Nasciüi pe rie’ di Ospedaletti dal titolo ‘A Fin Du Mundu’ di Luigi Cavicchia. Con Veronica Giordana, Giacomo De Vai, Matteo Maiano, Luigi Cavicchia, Lisa Castellari, Alice Maiano, Demetra De Nitto, Ornella Faraldi. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.30, 15.00 & 20.00. 47° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e 12° New Generation: show dei vincitori (tre rappresentazioni). Espace Fonvielle (info e acquisto biglietti a questo link)



15.30. Fight Aids Cup: i Barbagiuans guidati da Louis Ducruet affronteranno il Cirque FC, presieduto da S.A.S. la Principessa Stéphanie. Evento a sostegno dell’associazione Fight Aids Monaco. Stade Louis II



18.35. 94ª edizione del Rallye Automobile Monaco. Circuito di Monaco (il programma a questo link)



19.30. ‘Requiem de Mozart’: spettacolo d’opera diretto dal M° Kazuki Yamada con Emőke Baráth (soprano), Marie Lucia Richter (mezzo-soprano), Maximilian Schmitt (tenore), Alexander Grassauer (basso) e il Coro del Friuli Venezia Giulia. Auditorium Rainier III (più info)



20.00. ‘Il Barbiere di Siviglia’: spettacolo teatrale con Jules Fabres, Michaël Giorno-Cohen, Alexis Rocamora, Oscar Voisin, Justine Vultaggio. Théâtre des Muses, Bd du Jardin Exotique 45A (più info)



NICE



20.00. ‘Goldman’: spettacolo con il 100% di successi degli anni '80 e 2000 dal mondo di Jean-Jacques Goldman a quello del trio di Frederick Goldman Jones. Palais Nikaia, Boulevard du Mercantour 163 (info e acquisto biglietti a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





DOMENICA 25 GENNAIO

SANREMO



10.00-18.00. ‘Il (Di)segno dell’architetto – Architettura, città e mare’: ultimo giorno della mostra a cura di Emanuele Lo Giudice (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla (più info)



10.00-18.00. ‘In montagna con gli sci. Ceramiche e legni d’arte’: ultimo giorno della mostra che propone una ricca e variegata raccolta di pezzi unici di ceramica (dagli anni Trenta agli anni Cinquanta), di statuine in legno oltre che di manifesti e brochure pubblicitarie di località alpine che celebra la crescente passione delle famiglie italiane ed europee per lo sci (e gli sport invernali) a partire della fine del XIX secolo (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla (info e acquisto biglietti a questo link)



10.55. Inverno in regata: partenza delle regate del 42° Campionato Invernale West Liguria. Spazio acqueo antistante la città (più info)



IMPERIA

17.15. Per la rassegna teatrale ‘Trasversali Emozioni’ del Circolo Parasio, spettacolo dal titolo ‘La Dame Aux Camélias – Amore e Pregiudizio’ ispirato al romanzo di Alexandre Dumas figlio. Con Cristina Sarti. Al pianoforte Luisa Repola. Soprano Gabriella Carioli. Teatro delle Opere Parrocchiali di via Verdi



VENTIMIGLIA



9.15. Escursione da Roquebrune al Mont Gros accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9.15 a Ventimiglia alla stazione ferroviaria oppure alle 9.45 in piazza Deux Freres (entrata del paese), info 327 0824866 (più info)

BORDIGHERA

18.00. Per la tassegna ‘Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera’, ‘Totalmente incompatibili’ con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Palazzo del Parco (info e acquisto biglietti a questo link)



OSPEDALETTI



16.00. ‘Vorrei Danzar con…Tè’: pomeriggio di musica e ballo con il duo musicale Beatrice & Serena e degustazione di tè a cura dell’Ass. U Descu Spiareté. Sala eventi ‘La Piccola’

ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



15.00. Concerto di pianoforte di Giovanni Doria Miglietta: musica classica di grande eleganza con uno dei concertisti internazionali più talentuosi (10 euro). Teatro Salvini, info 333 4563858 (più info)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.30, 14.30 & 19.30. Ultimo giorno del 47° Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e 12° New Generation: show dei vincitori (tre rappresentazioni). Espace Fonvielle (info e acquisto biglietti a questo link)



15.00. ‘La Walkyrie’: rappresentazione dell’opera di Richard Wagner. Direzione musicale di Gianluca Capuano. Messa in scena di Davide Livermore (serata di gala). Salle Garnier (più info)



16.30. ‘Il Barbiere di Siviglia’: spettacolo teatrale con Jules Fabres, Michaël Giorno-Cohen, Alexis Rocamora, Oscar Voisin, Justine Vultaggio. Théâtre des Muses, Bd du Jardin Exotique 45A (più info)



17.00. Premiazione della 94ª edizione del Rallye Automobile Monaco. Quai Albert I° (il programma a questo link)

NICE



18.00. ‘Stories’: spettacolo narrativo di Tip Tap dal ritmo serrato di 75 minuti. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (info e acquisto biglietti a questo link)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate