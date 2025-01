Aggressione al bar di Bordighera, per Cezar Postu c'è l'attenuante della provocazione

È fissato per martedì mattina, alle 10, l’interrogatorio di garanzia di Cezar Postu, il giovane di 27 anni, di origini moldave ma cittadino romeno, accusato di aver gravemente ferito Andrea Oliva, titolare del bar Night & Day di Bordighera, durante la notte di Capodanno.

Secondo quanto emerso dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice Massimiliano Botti, Postu, praticante di arti marziali, avrebbe reagito a quella che viene descritta come una provocazione da parte di Oliva. L’episodio, culminato con tre pugni al volto del 48enne, ha avuto conseguenze drammatiche: trauma cranico con frattura occipitale, emorragia emisferica sinistra e coma.

Nell’ordinanza, il giudice osserva: "Postu ha messo in atto la propria condotta reagendo a un comportamento tracotante di Oliva, al limite della provocazione. Questa circostanza consente di ritenere sufficiente, per garantire le esigenze cautelari, la misura degli arresti domiciliari presso il luogo di residenza dell’indagato".

L’avvocato Massimiliano Orrù, legale di Postu, ha espresso alcune perplessità riguardo alla misura cautelare adottata: "Mi sorprende questa decisione, in quanto non c’è stato alcun elemento nuovo rispetto ai fatti. Sarebbe stato più logico e corretto procedere con un arresto in flagranza. Da quel giorno ad oggi nulla è cambiato. Il mio assistito è provato e non pensava, non voleva finisse così”.

Secondo la ricostruzione, dopo il terzo pugno, Oliva sarebbe caduto a terra. Postu non si sarebbe però allontanato immediatamente, ma si sarebbe avvicinato alla vittima per chiamarlo per nome e verificare le sue condizioni. Il 27enne avrebbe mostrato "un atteggiamento preoccupato" fino a quando qualcuno lo avrebbe invitato, con toni minacciosi, ad andarsene. Tornato a casa, Postu si è presentato la mattina successiva dai carabinieri per costituirsi: "Sono io l’aggressore di Oliva".